30 Mart 2019, 18:09
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat ZaferBOTAŞ: Aylin Darınç 6, Kübra Erat 1, Olcay Çakır Turgut 4, Cuic 20, Williams 8, Garrick 14, Melis Gülcan 10, Sehernaz Çidal 5, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 8, Hatice Pelin Gülçelik 3, Işılay EğinGündoğdu...

Salon: Ankara

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat Zafer

BOTAŞ: Aylin Darınç 6, Kübra Erat 1, Olcay Çakır Turgut 4, Cuic 20, Williams 8, Garrick 14, Melis Gülcan 10, Sehernaz Çidal 5, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 8, Hatice Pelin Gülçelik 3, Işılay Eğin

Gündoğdu Adana Basketbol: Bahar Kocaoğlu 2, Sanem Gamze Zeren 14, Marginean 17, Fatmanur Karakaş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Bouthors 4, Betül Erkoyuncu 2, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 18-16

Devre: 41-24

3. Periyot: 58-42

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 83-56 yendi. Olcay Çakır, Muhammed Murat, Spor
Kaynak: AA



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