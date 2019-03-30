Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
12, Gülşah Duman 18, Dilara Tongar 16, Deniz Çolakoğlu
13, Candide
Öztürk 12
OGM Ormanspor: Ladin Özel 3, Dila Aşkın 17, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 10, Özge Kavurmacıoğlu
8, Ruzickova 17, Damla Gezgin 18, Fatma Dilay Oğuz
1. Periyot: 18-21
Devre: 34-42
3. Periyot: 49-67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 84-71 yendi.
Candide, Deniz Çolakoğlu, Betül Kutlu, Spor
Kaynak: AA