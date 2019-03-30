30 Mart 2019, 19:42
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tahsin Kuzu, Umut Özgün Ergün, Mustafa Candemir Tabakİzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 8, Ferda Yıldız 2, White 8, Melike Bakırcıoğlu 2, Marina Baş 13, Hart 4, Emel Sığırcı 4, Gizem Yavuz 6Fenerbahçe: Ayşe Cora 4, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn...

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tahsin Kuzu, Umut Özgün Ergün, Mustafa Candemir Tabak

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 8, Ferda Yıldız 2, White 8, Melike Bakırcıoğlu 2, Marina Baş 13, Hart 4, Emel Sığırcı 4, Gizem Yavuz 6

Fenerbahçe: Ayşe Cora 4, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 19, Plum 16, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 10, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş 2, Hartley 7, Esra Ural Topuz 9

1. Periyot: 10-15

Devre: 17-39

3. Periyot: 29-58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 78-47 yendi. Kuzu, Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Spor
Kaynak: AA



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