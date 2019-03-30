Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 80 - İstanbul Üniversitesi: 76

Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri
Basketbol takımı, sahasında oynadığı İstanbul Üniversitesi
maçını 80-76 kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Çelik
xx Ahmet Murat
Arıkanlı xx Anıl Veziroğlu xx
Bellona Kayseri Basketbol: Maja Miljkovic x 5, Gizem Sezer
xx 5, Luca Ivankovic xxxx 21, Melike Oral xxx 12, Gamze Takmaz
x 7, Aysun Yararbaş x 4, Fatma Dikmen
xx 8, Maryam Gültekin xxx 14, Ezgi Manlacı x 2, Derya Kavak
x 2, Cansu Çolak x
Antrenör: Ayhan Avcı
İstanbul Üniversitesi: İlayda Güner xx 6, Yasemin Güneş xx 11, Feride Akalan
xxx 18, Gülse Uğur xxx 16, Imani Watkins x 2, Şuğranur Hatice
Sönmez x 4, Kardelen Gezgin x 9, Eylül
Minez x 6, Aminata Fall x, Meltem Topaloğlu x, Hande Güven x 4
Antrenör: Emre Özsarı
1. Periyot: 20-11 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 33-28 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 59-48 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
5 Faul: Kardelen Gezgin (İstanbul Üniversitesi) - KAYSERİ
İstanbul Üniversitesi, Bellona, basketbol, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA