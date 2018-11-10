Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 105 - Kırçiçeği Bodrum: 54

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çukurova
Basketbol ile Kırçiçeği Bodrum
, Mersin
'deki Servet Tazegül
Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Çukurova Basketbol rakibini 105-54 yenerek, rahat bir galibiyet aldı.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi, ilk periyodu 36-9 önde tamamladı. İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla farkı koruyan Çukurova Basketbol, soyunma odasına 61-24 önde girdi. Maçın 3. periyodu ise Çukurova Basketbol farkı iyice açtı. Ev sahibi ekip bu periyodu 80-40 galip kapattı. Maçın son periyodunda ise Çukurova Basketbol 105-54'lük rahat bir galibiyet aldı. Çukurova ekibinde Meltem Avcı
22 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Kırçiçeği Bodrum'da da Brandi Harvey-Carr 15 sayı ile etkili oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakem: Egemen Ercan xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Muzaffer Vardarlı xx
Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin
Üner xx 4, Kım Mestdagh xx 16, Gökşen Fitik xx 4, Sera Özelçi xx 3, Pelin Derya Bilgiç xx 15, Sevgi Uzun
xx 7, Meltem Avcı xx 22, Iva Slonjsak xx 17, Alina Iagupova xx 6, Liudmyla Naumenko xx 11
Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat
xx 4, Esma Çelen Türk xx 2, Beril Albayrak xx 6, Deniz Ataer xx 2, Aycan Birgül Aktaş xx 9, Begüm Taşkın xx, Halime Vural xx 8, Fatma Ata xx 3, Kübra Turan xx 5, Brandi Harvey-Carr xx 15
1. Periyot: 36-9 (Çukuruova Basketbol)
Devre: 61-24 (Çukuruova Basketbol)
3. Periyot: 80-40 (Çukuruova Basketbol) - MERSİN
Bodrum,Çukurova,basketbol
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:29