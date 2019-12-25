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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında B. Elazığ İl Özel idare, evinde karşılaştığı Çukurova Basketbol'a 85-79 yenildi.

25.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85
Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasında B. İl Özel idare, evinde karşılaştığı Basketbol'a 85-79 yenildi.
Elazığ İl Özel İdare Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 29-21 önde tamamlandı. İkinci periyotta yoğun itirazlardan dolayı Mersin ekibinin antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu salondan çıkartılırken, bu çeyrek de Elazığ ekibinin 50-42'lik üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar çıkaran Çukurova Basketbol, son periyoda 64-62'lik üstünlükle girmeyi başardı. Elazığ ekibinde kaptan Nihan Demirkol'un 5 faulle oyun dışı kalmasından sonra bordo-beyazlı ekip, salondan 85-79 mağlup ayrıldı ve bu sezon ilk kez iç sahada kaybetti.
Elazığ ekibinde Kia Vaugh'un 24 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, rakip takımda Gabriela, Bentley ve Tuck 18'er sayıyla oynadı.
(İHA)

basketbol, Çukurova, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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