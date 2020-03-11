Menü
Haberler ›› Spor ››Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67 - Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67

Kadınlar Basketbol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi'ne 13 sayı farkla 67-54 mağlup oldu.

11.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:37
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67
Kadınlar Basketbol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi'ne 13 sayı farkla 67-54 mağlup oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan başkent ekibi, ilk periyodu 15-13 önde tamamladı. İkinci periyotta pota altını etkili kullanan Elazığ ekibi devreye 30-29 önde girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek Çankaya Üniversitesi'nin 45-43'lük üstünlüğü ile geçildi. Müsabakanın son periyodunda farkı açan başkent temsilcisi, salondan 67-54'lük galibiyetle ayrıldı.

Çankaya Üniversitesi'nde Avery Warley 21 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde en skorer isim 15 sayı üreten Kia Vaughn oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çankaya Üniversitesi, Elazığ, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Spor
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Spor
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Spor
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Spor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı