Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 54 - Çankaya Üniversitesi: 67
Kadınlar Basketbol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi'ne 13 sayı farkla 67-54 mağlup oldu.
11.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:37
Kadınlar Basketbol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi'ne 13 sayı farkla 67-54 mağlup oldu.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan başkent ekibi, ilk periyodu 15-13 önde tamamladı. İkinci periyotta pota altını etkili kullanan Elazığ ekibi devreye 30-29 önde girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek Çankaya Üniversitesi'nin 45-43'lük üstünlüğü ile geçildi. Müsabakanın son periyodunda farkı açan başkent temsilcisi, salondan 67-54'lük galibiyetle ayrıldı.
Çankaya Üniversitesi'nde Avery Warley 21 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde en skorer isim 15 sayı üreten Kia Vaughn oldu. - ELAZIĞ
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan başkent ekibi, ilk periyodu 15-13 önde tamamladı. İkinci periyotta pota altını etkili kullanan Elazığ ekibi devreye 30-29 önde girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek Çankaya Üniversitesi'nin 45-43'lük üstünlüğü ile geçildi. Müsabakanın son periyodunda farkı açan başkent temsilcisi, salondan 67-54'lük galibiyetle ayrıldı.
Çankaya Üniversitesi'nde Avery Warley 21 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde en skorer isim 15 sayı üreten Kia Vaughn oldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çankaya Üniversitesi, Elazığ, Spor
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