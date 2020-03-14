Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Hatay BŞB: 76
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara'da konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 69-76 mağlup oldu.
14.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:42
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara 'da konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 69-76 mağlup oldu.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk takım, devreye 35-32 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare pota altını etkili kullandı ve bu periyodu 58-50 üstünlükle geçti. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare'yi 11 sayıda tutan Hatay ekibi, salondan 76-69 galip ayrıldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Hind Ben Abdelkader kaydettiği 16 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Riquna Williams'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta toparlanan konuk takım, devreye 35-32 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare pota altını etkili kullandı ve bu periyodu 58-50 üstünlükle geçti. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare'yi 11 sayıda tutan Hatay ekibi, salondan 76-69 galip ayrıldı. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Hind Ben Abdelkader kaydettiği 16 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare'de Riquna Williams'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Spor
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı