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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 69-66 mağlup etti.

08.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:23Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66
, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde 'ı 69-66 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yücel Çilingir xx, Kerem Yılmaz xx, Benhür İrcel xx

Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut xx 10, Iagupova xxx 18, Zandalasini xxx 15, Tuğçe Canıtez xx 4, Williams xxx 13, Ayşe Cora xx 5, Sevgi Uzun xx 2, Stokes xx 2

Galatasaray: Işıl Alben xx 7, Hartley xxx 20, Sinem Ataş xx 2, Tilbe Şenyürek xx 3, Macaulay xxx 21, Stankovic xx 13

1. periyot: 15-12 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 27-30 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 53-47 (Fenerbahçe lehine)

Beş faulle çıkan: Hartley (Galatasaray) - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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