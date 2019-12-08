Haberler » Güncel » Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66 - Haber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 69-66 mağlup etti.

08.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:25Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 69 - Galatasaray: 66
, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde 'ı 69-66 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Yücel Çilingir xx, Kerem Yılmaz xx, Benhür İrcel xx
Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut xx 10, Iagupova xxx 18, Zandalasini xxx 15, Tuğçe Canıtez xx 4, Williams xxx 13, Ayşe Cora xx 5, Sevgi Uzun xx 2, Stokes xx 2
Galatasaray: Işıl Alben xx 7, Hartley xxx 20, Sinem Ataş xx 2, Tilbe Şenyürek xx 3, Macaulay xxx 21, Stankovic xx 13
1. periyot: 15-12 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 27-30 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 53-47 (Fenerbahçe lehine)
Beş faulle çıkan: Hartley (Galatasaray)
(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:10 Antalya'da kaybolan Burak'ın Konya'da görüldüğü iddiası - Haber
21:10 Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Haber
21:09 Çifte cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı - Haber
21:08 Alışverişler iyiliğe dönüşüyor - Haber
21:06 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı - Haber
20:30 Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı - Haber
19:40 Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var - Haber
19:16 Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
8.12.2019 21:14:33