Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Hatay
BŞ.BLD, sahasında Canik Belediyespor'u konuk etti. Hatay ekibinin ilk periyottan itibaren farka koştuğu mücadele 97-58 bitti.
Salon: Antakya
Hakemler: Kerem Yılmaz xxx, Halil Erkoç xx, Alican Alıcı xx
BŞ.BLD Belediyespor: Asena Yalçın x, Özge Yavaş xxx 4, Marica Gajic xxx 14, İdil Türk xxx 6, Haley Peters xxx 16, Hülya Çoklar xx 6, Regan Magarity xxx 10, Gülşah Gümüşay xxx 3, Gizem Başaran xxx 14, Hind Ben Abdelkader xxx 19, Melike Tuğba Oral xxx 5, Kardelen Gezgin x
Canik Belediyespor: Dilan Çelik xx 11, Zenora Madden xx 13, Fatma Dilara Azaklı x, Neslihan Külekçi x, Tenelia Harris xxx 22, Neslihan Demir x, Nena Trajchevska xx 12, Kayra Güler Sağlam x
1. Periyot: 32-13 (Hatay BŞ.BLD lehine)
Devre: 52-18 (Hatay BŞ.BLD lehine)
3. Periyot: 75-37 (Hatay BŞ.BLD lehine) - HATAY