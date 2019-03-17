Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103 - Gündoğdu Adana Basketbol: 49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Gündoğdu Adana
Basketbol'u 103-49'luk farklı skorla mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Ergin Sarı
xx, Umut Özgün Ergün xx, Nihat Çetin
xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay
xxx 9, Yeliz Doğan xxx 5, İlsu Darıcıoğlu xxx, Cansu Köksal
xxx 15, Snytsina xxx 13, Williams
xx 2, Hülya Çoklar xx 2, Amber Harris xxx 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran xxx 7, Merve Aydın
xxx 15, Gajic xxx 18
Gündoğdu Adana Basketbol: Gabriela xxx 12, Zeynep Öykü xx 2, Lucie Melek xx 5, Fatmanur Karakaş xx 4, Gamze Zeren xxx 12, Sevgi Tonguç xx 2, Betül Erkoyunlu xx 6, Bahar Kocaoğlu xx 6
1. Periyot: 24-19 (Hatay lehine)
Devre: 50-27 (Hatay lehine)
3. Periyot: 80-35 (Hatay lehine) - HATAY
Gündoğdu, Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Hatay, Spor
Kaynak: İHA