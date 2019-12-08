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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - Birevim Elazığ: 79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdaresi'ni konuk etti.

08.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:58Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - Birevim Elazığ: 79
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Büyükşehir Belediyespor, sahasında Birevim İl Özel İdaresi'ni konuk etti. Mücadeleyi 80-79'luk skorla Hatay B.B. kazandı.

Salon: Antakya

Hakemler: Tekin Özibir xx, Alper Elçikoca xx, Mesut Öztürk xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş xxx 14, İdil Türk x, Peters xxx 24, Hülya Çoklar x 2, Magarity xxx 8, Dürdane Gülşah Gümüşay xx 4, Gizem Başaran x, Ben Abdelkader xxxx 24, Melike Tuğba Oral xx 4

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş x 3, Nihan Demirkol xxx 10, Williams xxxx 20, Miray Şahin x, Vaughn xxx 14, Sanem Gamze Zeren x, Kübra Erat xxx 13, Iva Slonjsak xx 8, Ervin xxx 11

1. Periyot: 20-13 (Hatay lehine)

Devre: 35-38 (Elazığ lehine)

3. Periyot: 55-62 (Elazığ lehine) - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, Elazığ, Hatay, Spor

Kaynak: İHA

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