Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - Birevim Elazığ: 79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Hatay
Büyükşehir Belediyespor, sahasında Birevim Elazığ
İl Özel İdaresi'ni konuk etti. Mücadeleyi 80-79'luk skorla Hatay B.B. kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özibir xx, Alper Elçikoca xx, Mesut Öztürk xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş xxx 14, İdil Türk x, Peters xxx 24, Hülya Çoklar x 2, Magarity xxx 8, Dürdane Gülşah Gümüşay xx 4, Gizem Başaran x, Ben Abdelkader xxxx 24, Melike Tuğba Oral xx 4
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş x 3, Nihan Demirkol xxx 10, Williams xxxx 20, Miray Şahin x, Vaughn xxx 14, Sanem Gamze Zeren x, Kübra Erat xxx 13, Iva Slonjsak xx 8, Ervin xxx 11
1. Periyot: 20-13 (Hatay lehine)
Devre: 35-38 (Elazığ lehine)
3. Periyot: 55-62 (Elazığ lehine) - HATAY