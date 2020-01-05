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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.

05.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:32 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Büyükşehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx, Seda Esen xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xxx 13, Özge Yavaş xxx 11, İdil Türk x, Peters xxxx 27, Hülya Çoklar x 2, Dürdane Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran xxx 12, Hind Ben

Abdelkader xxx 11, Melike Tuğba Oral x 2

BOTAŞ: Senay Zeybek x, Eldebrink xxx 12, Melis Gülcan xxx 14, Büşra Akbaş xx 5, Hatice Pelin Gülçelik x 1, Holingsvorth xxx 18, Bas xxx 18

1. Periyot: 23-14 (Hatay lehine)

Devre: 37-34 (Hatay lehine)

3. Periyot: 56-55 (Hatay lehine) - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor

Kaynak: İHA

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