Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hatay
Büyükşehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx, Seda Esen xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xxx 13, Özge Yavaş xxx 11, İdil Türk x, Peters xxxx 27, Hülya Çoklar x 2, Dürdane Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran xxx 12, Hind Ben
Abdelkader xxx 11, Melike Tuğba Oral x 2
BOTAŞ: Senay Zeybek x, Eldebrink xxx 12, Melis Gülcan xxx 14, Büşra Akbaş xx 5, Hatice Pelin Gülçelik x 1, Holingsvorth xxx 18, Bas xxx 18
1. Periyot: 23-14 (Hatay lehine)
Devre: 37-34 (Hatay lehine)
3. Periyot: 56-55 (Hatay lehine) - HATAY