22 Şubat 2019, 12:05
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. Hafta Heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe ile Kırçiçeği Bodrum - Gündoğdu Adana Basketbol karşılaşacak. Galatasaray, deplasmanda Kayseri Basketbol ile oynayacakken, hafta Canik Belediye - Beşiktaş maçı ile sona erecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın programı şöyle:

Yarın

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe

14.00 Kırçiçeği Bodrum - Gündoğdu Adana Basketbol

24 Şubat Pazar

14.00 Galatasaray - Bellona Kayseri Basketbol

16.00 Botaş - İzmit Belediyespor

16.00 İstanbul Üniversitesi - OGM Ormanspor

16.30 Hatay BŞB. - Çukurova Basketbol

16.30 Canik BLD. - Beşiktaş - İSTANBUL Spor
Kaynak: İHA


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