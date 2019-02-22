Kaynak: İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe ile Kırçiçeği Bodrum - Gündoğdu Adana Basketbol karşılaşacak. Galatasaray, deplasmanda Kayseri Basketbol ile oynayacakken, hafta Canik Belediye - Beşiktaş maçı ile sona erecek.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın programı şöyle:Yarın14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe14.00 Kırçiçeği Bodrum - Gündoğdu Adana Basketbol24 Şubat Pazar14.00 Galatasaray - Bellona Kayseri Basketbol16.00 Botaş - İzmit Belediyespor16.00 İstanbul Üniversitesi - OGM Ormanspor16.30 Hatay BŞB. - Çukurova Basketbol16.30 Canik BLD. - Beşiktaş - İSTANBUL