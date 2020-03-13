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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta heyecan yarın oynanacak 6 maçla yaşanacak.

13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta heyecan yarın oynanacak 6 maçla yaşanacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Galatasaray - Fenerbahçe

14.00 Elazığ İl Özel İdare - Hatay BŞB.

15.15 Beşiktaş - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

16.00 Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

16.30 Çankaya Üniversitesi - Botaş

17.00 İzmit Belediyespor - Samsun Canik Belediye - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

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