Menü
Haberler ›› Güncel ››Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı - Güncel

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta heyecan yarın oynanacak 6 maçla yaşanacak.

13.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:05
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta heyecan yarın oynanacak 6 maçla yaşanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Galatasaray - Fenerbahçe
14.00 Elazığ İl Özel İdare - Hatay BŞB.
15.15 Beşiktaş - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
16.00 Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
16.30 Çankaya Üniversitesi - Botaş
17.00 İzmit Belediyespor - Samsun Canik Belediye
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi