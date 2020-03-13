Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta heyecan yarın oynanacak 6 maçla yaşanacak.
13.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:05
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta heyecan yarın oynanacak 6 maçla yaşanacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Galatasaray - Fenerbahçe
14.00 Elazığ İl Özel İdare - Hatay BŞB.
15.15 Beşiktaş - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
16.00 Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
16.30 Çankaya Üniversitesi - Botaş
17.00 İzmit Belediyespor - Samsun Canik Belediye
(İHA)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Galatasaray - Fenerbahçe
14.00 Elazığ İl Özel İdare - Hatay BŞB.
15.15 Beşiktaş - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
16.00 Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
16.30 Çankaya Üniversitesi - Botaş
17.00 İzmit Belediyespor - Samsun Canik Belediye
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel
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