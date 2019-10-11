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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 40. sezon başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

11.10.2019 13:25Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 40. sezon başlıyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 40. sezon heyecanı yarın ve 13 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor ile Adana Basketbol karşı karşıya gelecek. İlk hafta ayrıca derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray, Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek.
Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 39 sezonda en çok 14 kez ile Fenerabahçe şampiyon oldu. Sarı-lacivertlileri 13 kez ile Galatasaray takip etti. Bu iki takımın yanı sıra Beşiktaş ile ODTÜ'nün 3'er, şampiyonlukları bulunuyor. Ligde ayrıca Botaşspor ve MTA 2, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1'er şampiyonluk sevinci yaşadı.
Bu sezon Çankaya Üniversitesi ve Elazığ İl Özel İdare ligin yeni takımları olarak yer alacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta programı şöyle:
YARIN
14.00 Samsun Canik Belediyespor - Adana Basketbol
15.15 Fenerbahçe - Beşiktaş
16.00 BOTAŞ - OGM Ormanspor
17.00 İzmit Belediyespor - Elazığ İl Özel İdare
17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor
13 Ekim Pazar
15.15 Galatasaray - Çankaya Üniversitesi
(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, basketbol, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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