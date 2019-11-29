Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol
Süper Ligi'nin 7. haftası Elazığ
İl Özel İdare-BB Adana
Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. heyecanı yarın ve 1 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Elazığ İl Özel İdare, BB Adana Basketbol'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe de sahasında Samsun Canik Belediye ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta, Kayseri Basketbol - Botaş mücadelesi ile sona erecek.
Bu haftayı Hatay BB maç oynamadan geçirecek.
Ligin 7. haftasındaki program şöyle:
Yarın
14.00 Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye
17.00 İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol
1 Aralık Pazar
13.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor
15.15 Galatasaray - Beşiktaş TRC İnşaat
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Botaş - İSTANBUL