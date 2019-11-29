Haberler » Güncel » Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı - Haber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Elazığ İl Özel İdare-BB Adana Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

29.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:10Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı
Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftası İl Özel İdare-BB Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. heyecanı yarın ve 1 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Elazığ İl Özel İdare, BB Adana Basketbol'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe de sahasında Samsun Canik Belediye ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta, Kayseri Basketbol - Botaş mücadelesi ile sona erecek.
Bu haftayı Hatay BB maç oynamadan geçirecek.
Ligin 7. haftasındaki program şöyle:
YARIN
14.00 Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye
17.00 İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol
1 ARALIK PAZAR
13.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor
15.15 Galatasaray - Beşiktaş TRC İnşaat
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Botaş
(İHA)

basketbol, Elazığ, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06 Muğla'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiası
14:05 Başakşehir'de, Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
14:05 DHA YURT BÜLTENİ-13
14:05 Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
14:00 Karaman'da minik öğrencilerden öğretmenlerine anlamlı hediye
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:30 Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde bin lira kazanacaklar
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
29.11.2019 14:07:20