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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

13.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:56Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta İl Özel İdare-OGM Ormanspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı yarın ve 15 Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda İzmit Belediyespor ile oynayacak. Hafta Beşiktaş ile Hatay BŞB. arasında oynanacak mücadele ile sona erecek. Bu haftayı Botaş maç oynamadan geçirecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta programı ise şöyle:

Yarın

14.00 Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor

14.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

15.15 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Samsun Canik Belediye

18.30 Çankaya Üniversitesi - Çukurova Basketbol

15 Aralık Pazar

16.30 Beşiktaş - Hatay BŞB. - İSTANBUL

Aralık, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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