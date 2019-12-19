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Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Bir zamanlar sadece belirli işleri yapan ve genellikle evlerinin işi ile uğraşan kadınlar artık elinin hamuru ile erkeklerin tüm işlerine el atmaya başladı.

19.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:43 Kadınlar bir mesleğe daha el attı
Bir zamanlar sadece belirli işleri yapan ve genellikle evlerinin işi ile uğraşan kadınlar artık elinin hamuru ile erkeklerin tüm işlerine el atmaya başladı. 'de ilk kadın muhtarın seçildiği memleket olan 'da marangozluktan, oto tamirine, demircilikten lastikçiliğe kadar pek çok mesleğe el atan kadınlar şimdi de Aydın'da otopark işletmeciliğine soyundu. Aydın Kent Meydanı'nda bulunan şehrin en büyük kapalı otoparkı kadınlara emanet edildi.,

Aydın'da bulunan Kent Meydanı'ndaki otoparkın işletmeciliğini yapan Parkturk Otopark, yeraltı otopark işletmesinin sorumluluğunu genç bir bayana emanet etti. Aydın'da 6 yıl önce Kent Meydanı'nda bulunan ve Parkturk Otopark tarafından işletilen otoparkta gişe görevlisi olarak çalışmaya başlayan Deniz Çam, işletme tarafından otoparkın sorumlu müdürlüğüne getirildi.

Biri dış Ticaret Diğeri Uluslararası İlişkiler olmak üzere iki üniversite mezunu olan Deniz Çam, işini severek yaptığını belirterek "Okullarımı bitirdikten sonra ekmeğimi kazanmak için otoparkta gişe görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 6 yıl çalıştıktan sonra firmamız Parkturk beni otoparkın sorumlu müdürlüğüne atadı. Erkeklerin yanı sıra hanımlar durumdan çok memnun" diye konuştu.

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte kadınların kendine daha fazla güvendiğini belirten Deniz Çam, "Aydın da bir kadın belediye başkanı tarafından yönetiliyor. İstedikten sonra kadının başaramayacağı bir iş yoktur. Bu güne kadar hep erkek işi olarak görülen otopark işletmeciliğini de kadınların en iyi şekilde yapacağına inanıyorum" diyerek özellikle otoparka gelen kadınların hemcinsleri ile karşılaştıklarında memnuniyetlerinin arttığını söyledi. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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