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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Basketbol Feneri takımını 68-67 mağlup etti.

26.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:32Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi
Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Onyedi Üniversitesi Gençlik ve Kulübü, Basketbol Feneri takımını 68-67 mağlup etti.
Bandırma Basketbol Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk periyodu 19-15 önde geçen İstanbul Basketbol Feneri ilk yarıyı da 32-31'lik üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı oynayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, son periyoda 48-46 önde girdiği maçtan 68-67 galip ayrıldı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Sudenur Tok 20, Elifsu Ağtaş 13, Sıla Yurdakul 11 sayı ile oynadı.
İstanbul Basketbol Feneri'nde ise Aleyna Taşgöz 21, Ceren Gültekin 16, Gamze Yolcu 13 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

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Kaynak: AA

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