Menü
Haberler ›› Spor ››Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off - Spor

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde, play-off bölümünün ilk maçında Burhaniye Belediyespor, deplasmanda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 73-60 mağlup etti.

15.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:22
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde, play-off bölümünün ilk maçında Burhaniye Belediyespor, deplasmanda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 73-60 mağlup etti.
Bandırma Basketbol Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk periyodu 16-12 önde geçen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ilk yarıyı da 32-31 üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı oynayan Burhaniye Belediyespor son periyoda 50-42 önde girdiği maçtan 73-60 galip ayrılarak ikinci müsabaka için avantaj sağladı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Esin Azizoğlu 11, Elifsu Ağtaş 12, Burhaniye Belediyespor'da ise Gamze Memiş ve İlkem Tokyay 17'şer, Cansu Öncel de 11 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA

Etiketler : basketbol, Bandırma, Eylül, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Bakan Koca, Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı