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Kadınlar Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakaları Çankırı'da başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakaları, Çankırı'da başladı.

17.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:44Kadınlar Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakaları Çankırı'da başladı
Türkiye Federasyonu Kadınlar Bölgesel Lig Voleybol Final Müsabakaları, 'da başladı.
Hasan Fehmi Gökşen Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Karşıyaka Ankara, Ankara Anadolu Voleybol, Kastamonu Taşköprü Spor ve Karabük Sağlık Spor takımları katılıyor.
Dörtlü finaller sonucunda birinci olan takım, 2. Lig'e yükselecek.
Çankırı Gençlik ve Spor Müdürü Ekrem Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Çankırı'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Çankırı'da daha fazla turnuva oynatmak istediklerini belirten Şahin, "Buradan çıkan takım bir üst lige adını yazdıracak. Bu etkinlikte 56 sporcu bulunuyor, idareci ve antrenörü dahil ettiğimizde yaklaşık 65 kişiyi ilimizde ağırlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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