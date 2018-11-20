Kadınlar Bursa'yı Konuştu

20 Kasım 2018 Salı 16:30



20 Kasım 2018 Salı 16:30

Bursa'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Kadın ve Şehir Atölyesi" düzenlendi.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı koordinasyonunda Bursa İl Başkanlığı'nca tertiplenen 'Şehir ve Kadın Atölyesi'nde, farklı meslek gruplarındaki kadınlar, STK temsilcileri ile bir araya gelerek, Bursa'yı konuştu. Kadınlar, Bursa'nın meselelerini masaya yatırdı. Kadın mimar, mühendis, avukat, şehir planlayıcısı, meclis üyesi, muhtar, meslek odası yöneticileri, STK temsilcileriyle bir araya geldi. Atölyede farklı meslek gruplarındaki kadınların fikirleri alındı. Mimar, mühendis, şehir plancısı, psikolog, hukuk, avukat, akademisyen ve muhtardan oluşan masada, şehre dair söyleyecek sözü olan kadınlar fikirlerini tartıştı. AK Parti İl Başkanlığı olarak şehre kadın elinin değmesi hedefleniyor. - BURSA