Kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor
Atölyelerde tulum ve maske üreten kadınlar TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş'ın konuşması Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ın atölyeleri gezmesi HAKKARİ - Hakkari'de kadınlar cerrahi maske, tolum ve hasta önlüğü üretiyor.
07.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:31
Atölyelerde tulum ve maske üreten kadınlar
TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş'ın konuşması
Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ın atölyeleri gezmesi
HAKKARİ - Hakkari 'de kadınlar cerrahi maske, tolum ve hasta önlüğü üretiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Abdullah Karataş, Hakkari, Güncel