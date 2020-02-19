Haberler » Spor » Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 8 eşleşmeleri belli oluyor - Spor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 8 eşleşmeleri belli oluyor

Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in de katılacağı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kurası yarın çekilecek.

19.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:52Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 8 eşleşmeleri belli oluyor
Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Opet'in de katılacağı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kurası yarın çekilecek.
Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri, yarın TSİ 15.00'te Lüksemburg'ta yapılacak kurayla belirlenecek.
Kura çekimine, Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in yanı sıra, Igor Gorgonzola Novara (İtalya), A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Dinamo Moskova (Rusya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya) takımları katılacak.
Çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eczacıbaşı Topluluğu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:47:33