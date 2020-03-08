"Kadınlar çiçek açsın" projesinde çiçek dağıttılar
Zonguldak'ta lise öğrencileri 'Kadınlar çiçek açsın' projesiyle sahil bandında kadınlara çiçek dağıttı.
08.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:50
Zonguldak 'ta lise öğrencileri 'Kadınlar çiçek açsın' projesiyle sahil bandında kadınlara çiçek dağıttı.
Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. "Kadınlar Çiçek Açsın" projesini hayata geçiren gençler, sahil bandında gezerek kadınlara çiçek verdi. Erkeklere de çiçek veren öğrenciler, cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladılar. - ZONGULDAK
Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. "Kadınlar Çiçek Açsın" projesini hayata geçiren gençler, sahil bandında gezerek kadınlara çiçek verdi. Erkeklere de çiçek veren öğrenciler, cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladılar. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :"Kadınlar çiçek açsın" projesinde çiçek dağıttılar
Etiketler : Anadolu Lisesi, Zonguldak, Karaman, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Güncel
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı