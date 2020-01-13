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Kadınlar çocuklar için örgü ördü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik örgü (atkı, bere, patik, kazak) etkinliği düzenlendi.

13.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:09Kadınlar çocuklar için örgü ördü
'ın ilçesinde İlçe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik örgü (atkı, bere, patik, kazak) etkinliği düzenlendi.

Kent Konseyi binasında gerçekleşen etkinliğe yünü ve şişini alarak katılan kadınlar sıcacık giysi ve aksesuarlara ilmek attı. Kadınların ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağını belirten Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli; " Kent Konseyi bünyesinde oluşturduğumuz kadın meclisimiz çeşitli etkinliklere imza atmaya başladı. İlgi gösteren tüm bayanlarımıza teşekkür ederiz. Kent konseyimiz değişik etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edecek"dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı da etkinliğin ilk gününün oldukça verimli geçtiğini söyleyerek; "Amacımız başta köy çocukları olmak üzere ihtiyaç sahiplerine bu soğuk kış gününde sıcak bir dokunuş yapmak. Haftanın belirli günlerinde devam edecek etkinliğimize tüm gönüllü kadınlarımızı bekliyor, katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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