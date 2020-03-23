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Kadınlar Covid-19 salgınında erkeklerden daha endişeli, beslenme daha önemli hale geldi | Araştırma

Rawest Araştırma, Diyarbakır, Mardin, Van ve Urfa'da koronavirüs araştırmasının bulgularını açıkladı.

23.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:45
Kadınlar Covid-19 salgınında erkeklerden daha endişeli, beslenme daha önemli hale geldi | Araştırma
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da saha araştırmaları yürüten Rawest Araştırma Şirketi, Diyarbakır , Mardin , Van ve Şanlıurfa'da yürüttüğü koronavirüs araştırmasının bulgularınını kamuoyuyla paylaştı.

18-21 Mart tarihlerinde söz konusu dört ilde 738 kişi ile görüşülerek yürütülen çalışmaya göre her dört kişiden üçü, koronavirüs konusunda ortalamanın üstünde bir endişe taşırken, kadınlar erkeklerden daha endişeli. Bu salgın, uzun vadeli kamu sağlığı açısından sevindirici şekilde el yıkama alışkanlığını da değiştirmiş. Buna göre her beş kişiden dördü ellerini daha sık yıkadığını belirtmiş.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Diyarbakır, Mardin, Van, Dünya

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