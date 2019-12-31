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Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - MUŞ

Muş'ta devlet desteğiyle açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, evde kullanmadıkları atık malzemeleri süs eşyalarına dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

31.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:15
'ta devlet desteğiyle açılan kurslara katılan kadın kursiyerler, evde kullanmadıkları atık malzemeleri süs eşyalarına dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.
Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları ve dikiş-nakış kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kurs eğitmeni Maksude Özdemir, kurslara katılan kadınların burada hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiğini söyledi.
Kadınların kurs ortamında güzel zaman geçirerek yeni arkadaşlıklar edindiğini belirten Özdemir, evde kullanılmayan malzemelerin de geri dönüşümle süs eşyalarına dönüştürüldüğünü aktardı.
Kursa katılan kursiyerlerden Nazlıgül Polat, kursa katılarak hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini hem de kullanmadıkları malzemelerle süs eşyası yaptıklarını dile getirdi.
Kadınlar, devlet çatısı altında meslek öğreniyor - MUŞ

Muş, Güncel

Kaynak: AA


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