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Kadınlar dost sohbetlerinde bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayesinde düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kadınları bir araya getirdi.

03.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:13 Kadınlar dost sohbetlerinde bir araya geldi
Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayesinde düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kadınları bir araya getirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde kadınlara yönelik "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programının ikincisi düzenlendi. Her cuma düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ ve kadınlar katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu programda, kadınlara toplumsal iffet ve mahremiyet konusu hakkında bilgiler verildi.

Programın ardından Meral Bilmez ve beraberindekiler, kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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