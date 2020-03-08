KADINLAR DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN KADIKÖY'DE TOPLANDI
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı.
08.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:10
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı. Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan kadınlar, şarkılar söyleyip halay çekti.8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak için bir araya gelen çeşitli siyasi partiler, meslek ve kadın örgütlerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 2 bin kadın Kadıköy, Beşiktaş iskelesi önünde saat 14.00'te toplandı. Kortejler halinde iskeleye gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve bayraklarla şarkılar söyleyip halay çekerken, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir kadın, "Kadınların birlikte mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- --- -----İskeleye yürüyen kadınlar-Kadınların pankartlarla sloganlar atması-Alanda toplanan kadınlar-Alanda bayraklarla sloganlar atan kadınlar -Kadınlar ile röp.-Halay çeken kadınlar-Şarkı söyleyen kadınlar-Genel ve detay
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KADINLAR DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN KADIKÖY'DE TOPLANDI
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Kadıköy, 8 Mart, Güncel
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