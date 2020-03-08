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KADINLAR DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN KADIKÖY'DE TOPLANDI

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı.

08.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:28
Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı. Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan kadınlar, şarkılar söyleyip halay çekti.
8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak için bir araya gelen çeşitli siyasi partiler, meslek ve kadın örgütlerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 2 bin kadın Kadıköy, Beşiktaş iskelesi önünde saat 14.00'te toplandı. Kortejler halinde iskeleye gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve bayraklarla şarkılar söyleyip halay çekerken, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir kadın, 'Kadınların birlikte mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz için çok mutluyum dedi. KADINLAR DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN KADIKÖY'DE TOPLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Kadıköy, 8 Mart, Güncel
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