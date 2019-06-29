29.06.2019 21:43
Haberler » Spor » Haber

Kadınlar Dünya Kupası: Almanya: 1 - İsveç: 2

Kadınlar Dünya Kupası: Almanya: 1 - İsveç: 2

Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final maçında İsveç, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final maçında İsveç , Almanya 'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalde Hollanda 'nın rakibi oldu.

Fransa 'nın ev sahipliğinde bu yıl 8. düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Almanya ile İsveç Roazhon Park'ta karşı karşı geldi. Mücadeleye etkili başlayan Almanya 16. dakikada Lina Magull 1-0 öne geçti. 22. dakikada İsveç, Sofia Jacobsson'ın golüyle ilk yarıyı 1-1 eşitlikle bitirdi. İkinci yarıya hızla başlayan İsveç, Stina Blackstenius'un fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca İsveç adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde İsveç, Hollanda ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Hollanda , Almanya , İsveç , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:59 Manisalı judocu Avrupa üçüncüsü oldu
22:53 Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali
22:47 Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Hilal Öztürk'ten bronz madalya
22:44 Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı, şampiyonluk mesajı verdi
22:41 Kamerun - Gana maçında gol sesi çıkmadı
22:23 Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası
22:21 Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası - OSMANİYE