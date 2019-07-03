03.07.2019 00:00
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Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde

Kadınlar Dünya Kupası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde ABD ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakanın 10'uncu dakikasında ABD, Christen Press'in attığı golle 1-0 öne geçti. İngiltere ise 19'uncu dakikada Ellen White golüyle ABD'ye cevap verdi ve durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin 31'inci dakikasında ise yıldız oyuncu Alex Morgan'ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaparak tekrar öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma ABD'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada Steph Houghton ile İngiltere, 84'üncü dakikada penaltıdan yararlanamadı.
ABD'nin finaldeki rakibi yarın oynanacak olan Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Spor

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