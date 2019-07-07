07.07.2019 21:10
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Kadınlar Dünya Kupası'nda zafer ABD'nin

Kadınlar Dünya Kupası

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde, ABD ile Hollanda, Park Olympique Lyonnais'da karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz geçildi. ABD, 61'inci dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69'uncu dakikada Rose Lavelle'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve Dünya Kupası'nı 4'üncü kez müzesine götürdü.
Turnuvada oynadığı 7 maçın tamamını kazanan ABD, rakip filelere 26 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa, Spor

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