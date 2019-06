Kadınlar Dünya Kupası raporu: Altıncı gün

Çıkan kısmın özeti





Dün, kupanın ilginç günlerinden biri yaşandı. Günün ilk maçında Avrupa şampiyonu Hollanda, Yeni Zelanda karşısında ecel terleri döktü. Turnuvanın en güçlü hücum hatlarından birine sahip olan Hollandalılar, Erceg liderliğindeki disiplinli Yeni Zelanda savunmasını aşmakta maçın sonuna kadar çok zorlandılar. Ancak, özellikle son on dakikada çok artan Hollanda hücumları, 90+2’de oyuna sonradan giren Roord ile golü getirdi. Karşılaşmada epeyce kontratak da yakalayan Yeni Zelanda böylelikle günü eli boş tamamladı. Hollanda ise değerli bir galibiyete imza attı.



Günün ikinci maçı da benzer bir senaryoya sahne oldu. İlk kez kupaya gelen Şili, Olimpiyat ikincisi İsveç karşısında maçın sonlarına kadar büyük bir direniş gösterdi. Kupanın güçlü ekiplerinden biri karşısında ilk maçında puana oldukça yaklaşan Güney Amerikalılar, son on dakikada teslim olmaktan kurtulamadılar. Yoğun yağmur altında oynanan ve zaman zaman durmak zorunda kalan ikinci yarının sonunda önce Kosovare Asllani, sonra da Madelen Janogy, İsveç’e galibiyeti getiren golleri kaydetti. Şili, disiplinli defansına rağmen çok güçlü bir takım görüntüsü çizmezken, umulmadık derecede zorlanan İsveç’te genç Janogy beğeni topladı.



Günün son maçında ise gol yağmuru vardı. Turnuvanın en büyük favorilerinden Amerika Birleşik Devletleri, iddiasız Tayland karşısında ilk dakikalardan itibaren tek kale oynamaya başladı. İlk devreyi Morgan, Lavelle ve Horan’la 3-0 önde bitiren Amerikalılar, ikinci yarı ise rekora koştu. Büyük oranda asları dinlendirmesine rağmen, Tayland’ı ceza sahasına hapseden ABD, bu devrede tam on gol buldu ve 13-0’lık galibiyetle turnuva rekorunu kırdı. ABD milli takım teknik direktörü Jill Ellis, maç sonunda tüm Taylandlı oyuncuların tek tek elini sıkarken, Tayland hocası Srathongvian, oyuncularının cesaretinin kırılmaması için çaba gösteren Amerikalı oyunculara teşekkür etti. Özellikle, beş gol atan Alex Morgan’ın maçın ardından Tayland’ın kalecisi Charoenying’in yanına gitmesi gözlerden kaçmadı. Yalnızca 1.65 boyundaki kaleci, 13 gol yemesine rağmen takımı adına epeyce de kurtarışa imza attı. ABD, karşılaşmada kaleyi bulan 21 şut kullanırken, topa da %75 oranında sahip oldu.





Günün menüsü





Her takımın ilk maçını oynamış olmasıyla beraber, A Grubu’na geri dönüyor ve artık vites yükseltiyoruz. Günün ilk maçında, TSİ 16’da grubun mağlupları Nijerya ve Güney Kore karşı karşıya gelecek. İki takımın da ilk maçını farklı kaybetmesi, bu maçta düşük skorlu galibiyetleri ve beraberlikleri anlamsız kılıyor. Zira en iyi üçüncülerin de tur atlayacağı kupada, bu iki ekibin averaj düzeltmesi gerekiyor. Bu nedenle, iki takım da risk alabilir. İlk maçlar itibarıyla Nijerya’nın hücum kapasitesinin Kore’ye nazaran daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.



Günün ikinci maçında saat 19’da B Grubu’nun iki favorisi Almanya ile İspanya oynayacak. İki takım da ilk maçını kazanmasına rağmen, çok iyi görüntü çizmemişti. Almanya, Çin karşısında büyük bir yol kazasından kıl payı kurtulurken, İspanya, Güney Afrika’nın tecrübesizliğinden faydalanarak kazandığında beğenilmemişti. Bu iki Avrupa ekibinin, şimdi seyircinin gözüne girmek için bir şansı daha var. Son yıllarda bu iki ülke arasında, alt yaş gruplarında büyük bir rekabet devam ediyor. U17 seviyesinde son altı yılda dört kez İspanya-Almanya finali oynanırken, bunların üçünü Almanya kazandı. U19’da ise bu yıl İspanya, finalde Almanya’yı yendi. Bu maçlarda oynayan oyunculardan bazıları, bugün sahada olacak. Akşamki karşılaşma, Almanya'nın biraz daha üstün gözükmesiyle beraber her şeyin olabileceği bir maç.



Günün son maçında ise ev sahibi Fransa, Norveç karşısında. İki ekip de ilk maçlarında gerçekten çok iyi görüntü çizdiler ve kupanın sonuna kadar gidebileceklerini gösterdiler. Fransa, hiç kuşkusuz, Nice’te büyük bir seyirci avantajına sahip olacak. Kupanın en önemli favorilerinden biri olmalarına rağmen, bu maçı rahat kazabileceklerini söylemek ise mümkün değil. Özellikle orta sahaların öne çıkacağı bir mücadele olabilir. Fransa’da Henry, Norveç’te ise Graham Hansen belirleyici oyuncular olmaya aday.





Neye dikkat etmeli?





Bugün özellikle Almanya-İspanya ve Fransa-Norveç maçları hiçbir koşulda kaçırılmamalı. Bugünün sonunda kupanın gidişatı hakkında çok daha fazla fikir sahibi olabiliriz. Özellikle Fransa-Norveç maçının olası galibi, kupada sürücü koltuğuna oturabilir.





Ne umuyoruz?





Amerika’nın 13 golünü saymazsak -ki saymamak çok kolay değil-, kupada son iki gündeki dört maçın üçü az gollü ve bol defanslı geçti. Bugün bunun değişmesini umuyoruz. Nijerya ve Kore’ye az gol yaramıyor. Almanya-İspanya maçı, iki takımın da gol bulmakta zorlanabilmesi nedeniyle biraz riskli. Akşam ise gerçek bir futbol şöleni umut ediyoruz. Fransa ve Norveç ilk maçlarında çok güzel futbol oynadı. Lütfen, aynen devam…





Günün lüzumsuz bilgisi





Jamaika’nın Dünya Kupası’na kalifiye olmasıyla beraber ülkeden Fransa’ya olan uçak rezervasyonlarynda %215 oranında artış yaşandı.

