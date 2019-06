Kadınlar Dünya Kupası raporu: Çeyrek finaller sona eriyor

Çıkan kısmın özeti





Dün, kupa tarihinin unutulmaz günlerinden biri yaşandı. ABD- Fransa maçı, kâğıt üstünde Dünya Kupası’nın erken finaliydi. Ancak, çok çekişmeli bir maç olacağı tahminini yapan bizler Megan Rapinoe’nun Fransa’ya kupayı almaya geldiğini belli ki yeterince hesaba katmamıştık. Rapinoe, aslında bu haftayı epeyce dikkatini dağıtabilecek şekilde geçirmişti. Geçen hafta basın mensuplarının “Kupayı kazanınca Beyaz Saray’a gidecek misiniz?” sorusuna “***** Beyaz Saray’a filan gitmeyeceğim!” diye cevap verince, Donald Trump’ın geleneksel Twitter öfke nöbetlerinden birinin konusu olarak gündeme oturmuştu. Rapinoe, dünkü maçın sinyallerini aslında bu konuyu halletme biçimiyle verdi. Maçtan bir gün önceki basın toplantısında gayet rahat bir biçimde “Sözlerimin arkasındayım. Bir tek **** kısmı için özür dilerim, çünkü annem küfür etmeme kızıyor. Biz sporcular, elimizdeki platformları, doğru bildiklerimizi söylemek için kullanmalıyız. Şimdi, lütfen işimize bakalım.” diyerek konuyu kapatan oyuncu, Fransa maçında işe erken girişti. Maçın henüz beşinci dakikasında serbest vuruşta topu iğne deliğinden geçirerek takımını öne geçiren Rapinoe, Fransa’nın bütün oyun planlarını alt üst etti. Maç boyu sol kanatı hallaç pamuğu gibi atarak, Fransa’nın etkili sol bek-kanat ikilisini de devre dışı bırakan kaptan, ikinci yarı bir gol daha bularak takımını yarı finale taşıdı. Fransa, son on dakikada maça geri dönüp bir gol bulduğunda, Amerikalılar Wikipedia’daki Megan Rapinoe sayfasını “Futbolcu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı” şeklinde değiştirmeye başlamışlardı bile. Bugün ABD’de, Rapinoe’nun Muhammed Ali’nin günümüzdeki versiyonu olduğunu iddia edenler bile var. Tavizsiz politik duruşu, asla saklamadığı ve gururla sahiplendiği cinsel yönelimi, kendine güveni ve benzersiz sportif yeteneği, tıpkı Ali gibi müthiş bir anti-kahraman kahraman yaratmış vaziyette. Dün bir taraftarın Twitter’da yazdığı gibi “Rapinoe, takımı bir milli kahraman gibi finale taşıyor. Muhafazakarların yaşadığı iç çelişkileri düşünemiyorum.”





Günün menüsü





Bugün hafta sonu şerefine iki çeyrek final birden var. TSİ 16:00'da Valenciennes şehrinde İtalya ile Hollanda oynayacak. İtalya, bu turnuvanın sürpriz takımı. Güzel ve hücum ağırlıklı futbollarıyla İtalyan futbolu hakkındaki bütün klişeleri alt üst ederek buraya geldiler. Karşılarında Avrupa şampiyonunu bulacaklar. Hollanda, yüksek potansiyelli ama şu ana kadar zaman zaman zorlanan bir takım. Japonya maçından sağ çıkmalarını büyük oranda kale direklerine borçlular. Ancak, bugün çok önemli bir avantajları var. Maç, cumartesi günü ve Belçika sınırı yakınında oynanacak. En son böyle olduğunda, yirmi bin Hollandalı taraftar şehre akın ederek takımlarını ev sahibi gibi oynatmıştı. Bugün de böyle olma ihtimali çok yüksek.



İkinci maç ise TSİ 19.30’da, Almanya ile İsveç arasında. Almanya, kupanın başında favorilerden sayılmıyor olmasının da, eleme tablosunun kolay tarafında olmasının da avantajını çok iyi kullandı. Buraya kadar hiç yıpranmadan geldiler. İsveç, Kanada maçında epeyce zorlanmasına rağmen kazanan takım özelliğine sahip olduğunu kanıtladı. Alman takımı, maçın favorisi ancak her sonuç mümkün.





Neye dikkat etmeli?





Bu Dünya Kupası, Avrupa takımları için aynı zamanda Olimpiyat elemesi özelliği taşıyor. En iyi üç Avrupa takımı, Tokyo 2020 bileti alacak. Fransa’nın dün elenmesiyle beraber, bu artık yarı finale kalan her takımın Olimpiyat vizesi alacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde, İngiltere’nin yarı finalistliği, dün Fransa maçıyla beraber, Büyük Britanya’yı Londra 2012’den sonra ikinci kez Olimpiyat’a taşıdı. Britanya, 2016’da ülkeyi oluşturan dört ulus anlaşamadığı için kadın futbolunda temsil edilememişti. Bu kez anlaşma sağlandı ve İngiltere’nin ilk üç Avrupa takımı arasına girmesi hâlinde Britanya takımı kurulmasına karar verildi. Seneye Olimpiyat’ta yine Britanya takımını izleyeceğiz. Bugün dört Avrupalıyı karşı karşıya getirecek iki maçta da galipler, seneye Tokyo’da olacak.





Ne umuyoruz?





TRT, dün Fransa-ABD maçını yayınlamayarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Dünya Kupası’yla aynı anda Copa America’nın oynanıyor olmasının işleri karıştırdığını biliyoruz. Ancak, TRT, -hepimizin parasıyla- dünyanın en geniş olanaklarına sahip şekilde yayın yapan kamu yayıncılarından biri. Kadın futbolunun ülkemizdeki durumu düşünüldüğünde, Dünya Kupası’nın yayınlanmasındaki kamu faydasının tartışılır hiçbir tarafı yok. Umudumuz, TRT’nin bu anlamsız tavrından vazgeçmesi (evet, naifiz biraz).





Günün lüzumsuz bilgisi





Bugün takımları karşı karşıya gelecek İtalya ve Hollanda, 2016 yılında enteresan bir diplomatik olaya imza attılar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Avrupa Birliği ülkelerini temsil için yarışan iki ülke, beş tur oylamada 95-95 berabere kaldılar. İki ülke, çözümü koltuğu paylaşmakta buldu. 2017’de İtalya, 2018’de ise Hollanda temsil edildi. Daha önce benzer bir durum 1960’ta yaşanmıştı. Tam 52 tur oylama sonucu çözülemeyen durum sonrasında koltuğu Polonya ile paylaşan ülke ise Türkiye’ydi.