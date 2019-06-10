Kadınlar Dünya Kupası raporu: Dördüncü gün

Çıkan kısmın özeti





Kupada dün yine üç maç vardı. Günün ilk maçı, aynı zamanda kupanın ilk sürprizine sahne oldu. Yirmi yıl sonra kupaya ilk kez katılan İtalya, favoriler arasında gösterilen Avustralya’yı 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 yendi. Maçın yıldızı, uzatma anlarında galibiyeti getiren Juventus'lu Bonansea olurken, İtalya’nın ağlara giden iki topu da ofsayt gerekçesiyle gole dönüşmedi. Avustralya, maçın önemli bölümünde hücumda gözükürken, özellikle ikinci yarıda defansta büyük hatalar yaptı. Bu sonuç, en iyi üçüncülerin de gruptan çıktığı sistemde Avustralya için dünyanın sonu değil, ancak bu grubun birincisi grup üçüncülerinden biriyle eşleşirken, grup ikincisi Fransa ve Norveç’in olduğu A Grubu’nun birincisiyle oynayacak. Dolayısıyla, Avustralyalılar bu mağlubiyetle ikinci turdaki kabus senaryosuna adım atmış gibiler.



Bu gruptaki ikinci maçta, Marta'sız Brezilya, ilk kez kupaya gelen Jamaika’yı 3-0 yendi. Süratli Jamaika, özellikle ilk yarıda iyi görüntü vermesine rağmen, tıpkı bir gün önceki Güney Afrika gibi, tecrübesizliğine mağlup oldu. Kupanın en tecrübeli ekiplerinden Brezilya, Jamaika’nın hatalarından Cristiane ile yararlandı ve kupanın ilk hat-trick’ini yapan golcüsüyle galibiyete ulaştı. Jamaika’da Bunny Shaw, turnuva öncesinde tahmin edildiği gibi iyi görüntü çizerken, özellikle defans hataları dikkat çekti.



D Grubunun ilk maçı ise Britanya derbisiydi. İngiltere’yle kupaya ilk kez gelen İskoçya’yı karşı karşıya getiren maç, çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, İngilizler ilk yarıyı 2-0 önde bitirmeyi başardı. İlk yarıda, VAR’la gelen tartışmalı penaltı kararı belirleyici etmenlerden biri oldu. Hakemin görüp devam ettirdiği pozisyonda, VAR’ın uyarısıyla verilen elle oynama, bizce bu uygulamanın sınırlarını tartıştıracak nitelikte. İkinci yarıda, İskoçya biraz daha etkiliydi ve maçın başarılı oyuncularından Emslie ile golü de buldular. İskoçya’nın iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere’ye 6-0 yenildiğini düşünürsek, bu skorun Britanya’nın kuzeyi için çok da cesaret kırıcı olduğunu söyleyemeyiz. Gruptaki diğer iki takımın tecrübesiz Arjantin ve jenerasyon değişimi yaşayan Japonya olduğunu düşünürsek, İskoçya’nın gruptan çıkma ihtimali hâlâ çok düşük değil.





Günün menüsü





Fransa’da Hamsin yortusunun kutlandığı bugün kupada iki maç var. TSİ 19’da D Grubu’nun ikinci maçında Arjantin’le Japonya karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın, ilk turun düşük profilli karşılaşmalarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Eski dünya şampiyonu Japonya, şu an bir yenilenme sürecinde ve asıl hedefleri gelecek sene ev sahipliği yapacakları Olimpiyatlar. Arjantin ise senelerce milli maç bile yapmadıktan sonra, sürpriz bir şekilde Kolombiya ve Venezuela gibi ekipleri geride bırakarak kupaya geldi. Şu ana kadar, tecrübesiz ekiplerin iyi mücadele edip kaybettiğini izledik. Benzer bir senaryo bugün de tekrarlanabilir.



Günün ikinci ve son maçı ise TSİ 22’de Kanada ile Kamerun arasında. Kanada, şimdiye kadar hep bu turnuvanın “olağan şüpheliler”i arasında oldu. Buraya da kaliteli bir kadroyla geldiler ve yarı finalden aşağısını hedeflemeyecekler. Kanada, 2019 yılında oynadığı hiçbir maçı kaybetmezken, dokuz maçta yalnızca bir gol yedi. Bu turnuvada da en büyük yıldızları, kendisi için -muhtemelen- son Dünya Kupası'nda en az dört gol atarak Abby Wambach'ın tarihte en çok gol atan milli futbolcu rekorunu (184 gol) eline geçirmeye çalışacak olan Christine Sinclair. Kamerun ise bir önceki kupada gruptan çıkarak büyük sürpriz yapmıştı. O kupadaki kahramanları Enganamouit ve Ngono Mane yine kadroda. Ayrıca Trabzon İdmanocağı, Ataşehir ve Beşiktaş’tan tanıdığımız Henriette Akaba da ligimizin tek temsilcisi olarak Kamerun’da boy gösterecek. Kamerun, son hazırlık maçlarında çok parlak bir görüntü çizmedi. 4-0’lık İspanya mağlubiyeti, bugün işlerinin zor olacağının göstergesi.





Neye dikkat etmeli?





Bugün gözümüz her şeyden önce Christine Sinclair’de olacak. Rekorun bugün gelmesi çok olası değil. Ancak Kanada, Kamerun karşısında farka giderse Sinclair gecenin sonunda tarihe geçmiş olabilir.





Ne umuyoruz?





Kağıt üstünde çok çekici durmayan Arjantin - Japonya maçının, tıpkı dünkü Brezilya-Jamaika maçı gibi, beklenmedik ölçüde zevkli geçmesini umuyoruz. Kamerun’un bir önceki kupadaki başarısının sürdürmesini ve Kanada’nın favori ünvanını hak etmesini diliyoruz.





Günün lüzumsuz bilgisi





Bugün Kanada-Kamerun maçına ev sahipli?i yapacak Montpellier’nin stadı Stade de la Mosson, ilk kez bir Kamerun takımını ağırlamıyor. 1998 Dünya Kupası’nda da kullanılan stadyum, Kamerun erkek takımının İtalya’ya 3-0 yenildiği maçta da kullanılmıştı. O maçta İtalya’nın golleri Vieri (2) ve Di Biagio’dan gelirken, Kamerun’da Sivasspor’dan da hatırladığımız Raymond Kalla kırmızı kart görmüştü.

Kaynak: EuroSport.com