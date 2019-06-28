Kadınlar Dünya Kupası raporu: Erken final günü

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Dün, kupadaki ilk yarı finalisti belirledik. Kâğıt üzerinde son derece çekişmeli geçecek gibi duran İngiltere- Norveç maçı, "Aslanlar"ın net üstünlüğüyle bitti. Bununla birlikte İngiltere'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan maç, farklı koşullarda çok daha değişik sonuçlara da sahne olabilirdi. Phil Neville’ın Jill Scott’ı orta sahadan hücumlara desteğe yollama hamlesi, hem İngiltere’nin hücum etkinliğini arttırdı hem de bu oyuncunun gol pozisyonlarıyla buluşmasını sağladı. Bu riskli taktik, oyunun açılmasını sağlarken, seyir zevkini de arttırdı. Ancak aynı nedenle, İngiltere orta sahasının ortasında Norveçlilerin rahat geçtiği boşluklar oluşmaya başladı. Norveç, bu turnuvada Ada Hegerberg’in yokluğunu ilk kez aradı ve bulunan pozisyonlar golle buluşturulamadı. Bunda Steph Houghton’ın ve özellikle Lucy Bronze’un inanılmaz oyununun da etkisi büyüktü. İngiltere, hücum anlamında vites büyüttü ve turnuvanın hiçbir favorisinden aşağı olmadığını gösterdi. Ancak yarı finalde Fransa-ABD galibiyle oynayacaklar. Dün verdikleri pozisyonları, Le Sommer ya da Alex Morgan’ın kaçırmayacağını bilmeleri gerekiyor.





Günün menüsü





Bugün kupada tam anlamıyla bir erken final var. Kupanın en büyük iki favorisi Fransa ve ABD, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. İkinci tur, iki takım için de zor geçti. Ancak rakipleri Brezilya ve İspanya , üstün rakiplerle oynadıklarında oyun kurdurmayan ekipler. Bu maçta iki ekip de kendi kimliğine dönecektir. Fransa ve ABD, geçtiğimiz Ocak ayında da karşı karşıya gelmiş ve Fransa maçı 3-1 almıştı. Bu kez işlerinin daha zor olduğu kesin. Ayrıca ABD, Fransa’dan sonra en yüksek seyirci desteğine sahip takım. Yani Fransızlar tribünleri, diğer maçlardaki kadar domine edemeyebilir. Şu ana kadarki performanslara bakarsak, ABD az farkla favori gibi. Ancak bu maç Fransa için de kader maçı. Keyifli olacak.





Neye dikkat etmeli?





Bu maçta ikinci yarı, hatta uzatma devrelerinde yapılacak taktik hamleler belirleyici olabilir. Kadro derinliği anlamında iki takım da iyi, ama ABD biraz daha üstün.





Ne umuyoruz?





Adına yakışır, unutulmaz bir ABD-Fransa maçı tabii ki.





Günün lüzumsuz bilgisi





Fransa halkının Amerika Birleşik Devletleri’ne hediyesi olarak 1886 yılında yaptırılan Hürriyet Heykeli’nin ilk olarak meşale tutan kolu, heykeltraş Frédéric Auguste Bartholdi tarafından yapılmış ve 1876’da ABD’ye getirilmişti.