Kadınlar Dünya Kupası raporu: İkinci gün

Çıkan kısmın özeti





Dün, kupanın açılış maçında Fransa, Güney Kore’yi 4-0 yenerken favori ünvanının boşuna olmadığını gösterdi. Fransızlar, kapanan rakibi karşısında maça son derece hızlı girdi. Özellikle Torrent-Cascarino sağ kanadını çok etkili kullanan Maviler, bu kanattan gelişen atakta Le Sommer’le golü erken buldu. Kore’nin duran toplardaki savunma zaafı, dünyanın topa en iyi kafa vuran oyuncularından Wendie Renard’a iki gol birden getirince maç koptu. Kremanın üstündeki çileği koymak ise ikinci yarıda kaptan Henry’ye kaldı. Fransa’nın etkili performansı, Kore’nin erken gol yemesinin de etkisiyle ortaya çok çabuk çıktı. Ev sahibinin, Nijerya ve Norveç gibi fiziksel olarak çok daha güçlü iki takım karşısında aynı performansı ortaya koyup koyamayacağı hâlâ makul bir soru. Ancak, Fransa’da stres ve takım içi uyum gibi sorunların olmadığı da açıkça gözüktü. Dün 45 bin seyirci önünde alınan bu galibiyet hem moralleri arttıracak, hem de seyirci desteğini. Fransa’yı favoriler listesinin tepesine yazmamak büyük hata olur.





Günün menüsü





Bugün kupada üç maç var. TSİ 16’da favorilerden Almanya, Çin karşısına çıkacak. Kupa tarihinin en başarılı ekiplerinden olan Almanya’nın adı, bu kupada Fransa ya da ABD kadar anılmıyor. Ancak, bu büyük bir yanılgı da olabilir. Almanlar, genç ve başarıya aç bir kadroyla geliyorlar. Hocaları Martina Voss-Tecklenburg, futbolcu olarak bu seviye turnuvaları yaşamış biri. Fransa gibi onlar da kupaya karşısında fizik avantajları olan bir rakibe karşı başlayacaklar. Bunu avantaja çevirirlerse, 2011 ve 2015 hayal kırıklıklarının üstünü kapatabilirler. Çin ise disiplinli ve kapalı oyunuyla kolay bir rakip değil. Erken gol, bu maçın kaderini belirleyebilir.



TSİ saat 19’da ise kadın futbolunda son dönemin en çok mesafe kat eden takımlarından İspanya, Güney Afrika karşısında olacak. İspanyollar hem federasyonun hem de Real Madrid dışındaki büyük kulüplerin çabasıyla özellikle alt yaş gruplarında Avrupa ve dünya şampiyonalarında ciddi bir başarı elde etti. İspanya takımının geleceği bu bakımdan parlak gözüküyor, ancak şu anki jenerasyonun 2023’te zirve yapmasını beklemek daha doğru olur. Henüz Fransa, ABD, İngiltere, Almanya dörtlüsüyle aynı seviyede gözükmeseler de bu sene ilk büyük kupasına katılacak Güney Afrika’yı yenmelerini beklemek mantıklı olur. Güney Afrika ise turnuvanın en tecrübesiz ekibi sayılabilir. Onlar için kupaya katılmak büyük başarıydı. Bundan sonra ne kadar gidebilecekleri ise meçhul.



Saat TSİ 22’de bugünün en çekişmeli maçı olması beklenen Norveç-Nijerya var. Norveç, kadın futbolundaki üstünlüğünü yitireli yıllar oldu, ancak yine de iyi bir kadroları var. Mjelde, Hansen, Herlovsen gibi oyuncular hem milli takım hem kulüp düzeyinde üst seviyeyi iyi bilen isimler. Ancak federasyonun kadın futboluna ilgisizliğini protesto ederek milli takımı bırakan Ballon d’Or sahibi Ada Hegerberg’in yokluğunu aramamaları çok zor. Bu inatlaşmanın sonucu olarak, Ada’nın kardeşi Andrine de milli takıma alınmadı. Bu krizi geride bırakamazlarsa, Fransa’nın da olduğu bu grupta çok zorlanabilirler. Nijerya, diğer Afrika takımlarından çok daha tecrübeli ve fizik olarak çok güçlü bir takım. Asisat Oshoala gibi bir süper yıldızları ve ona forvette eşlik edecek Desire Oparanozie gibi bir tecrübeleri var. Norveç'e karşı puan almalarıimkânsız değil; bugün alabilecekleri iyi bir sonuç, onları kupanın sürprizleri arasına sokabilir. Bunu yapabilecek güçteler.





Neye dikkat etmeli?





Bugün özellikle Almanya’nın Popp-Marozsan-Däbritz’ten olu?an orta sahasına, İspanya’nın teknik oyuncularına, Nijerya’nın forvet hattına dikkat edin. Sahaya çıkan takımların çoğunda, bir anda kupanın yıldızlığına soyunabilecek oyuncular var. Günün sonunda, kupanın hikayesine önemli eklemeler gelmiş olabilir.





Ne umuyoruz?





Almanya-Çin maçının 0-0’a sıkışmaması için erken gol umut edeceğiz. Güney Afrika’nın İspanya karşısında tecrübesizliğine erkenden teslim olmaması da futbol kalitesini arttıracaktır. Norveç-Nijerya maçının ise adına uygun bir çekişmeye sahip olmasını bekliyoruz.





Günün lüzumsuz bilgisi





Bugün izleyeceğimiz Almanya, Nijerya, Çin ve Norveç: 1991’de FIFA tarafından ilk kez düzenlenen Dünya Kupası’nda da ilk iki günde sahadaydı (Çin, Norveç’i, Almanya ise Nijerya’yı 4-0 yenmişti). Ancak Almanya bugünkü rakibi Çin’le, Norveç de Nijerya’yla kupa boyu eşleşmedi.

Kaynak: EuroSport.com