Kadınlar Dünya Kupası raporu: İkinci turlarda üçüncü gün

Çıkan kısmın özeti





Kupada on yedi gün geride kalırken artık yalnızca çeyrek finalistler belli olmuyor, çeyrek final eşleşmeleri de netleşiyor. Dün, günün ilk seansında İngiltere- Kamerun karşılaşması vardı. İngiltere favori çıktığı maçta, Houghton’ın golüyle öne geçti. Ancak bu dakikadan itibaren tartışmalar artmaya başladı. Kamerunlu bir oyuncunun gol öncesindeki pozisyonda İngiliz rakibine tükürmesinin hakem tarafından es geçilmesiyle başlayan olaylar silsilesi, iki benzer pozisyonda İngiltere’nin golünün verilirken Kamerun’unkinin ofsayt sayılmasıyla doruğa çıktı. Karşılaşmanın bir bölümünde sahadan çekilmeyi de düşünen Kamerunlu oyuncular, sinir bozukluğuyla sertliğe başvurdular. Karşılaşmanın hakemi ise maçın kontrolünü tamamen elinden kaçırdı ve net kırmızı kartlık pozisyonları sarıyla geçiştirdi. İngiltere, ikinci yarıda Greenwood’la bir gol daha bulup 3-0’lık galibiyete uzandı, ama çok da göz doldurmadı. İngilizleri, bir sonraki turda güçlü Norveç bekliyor olacak.



İkinci seansta ise ev sahibi Fransa , Brezilya karşısında oldukça zorlandı. Fransızlar, Gauvin’ın golüyle öne geçmesine rağmen, Thaisa’nın golüne engel olamadı ve maç uzatmaya gitti. Fransa, Corinne Diacre’ın uzatma devrelerindeki isabetli değişiklikleriyle öne çıkmaya başladı. Turnuvanın yaşlı takımlarından Brezilya, 107. dakikada Henry’nin golüne engel olamadı ve kupaya veda etti. Marta ve jenerasyonunun son şansı, önümüzdeki seneki Olimpiyatlar olacak. Fransa ise çeyrek finalde İspanya-ABD galibiyle oynayacak. Açıkçası, ev sahibi takım, turnuvaya iyi başlamasına rağmen her maç biraz daha az etkili gözüktü. Brezilya maçındaki performans da olası bir ABD eşleşmesi için umut vermedi.





Günün menüsü





Bugün yine iki ikinci tur maçımız var. İlk seansta ABD ile İspanya, TSİ 19’da karşı karşıya gelecek. ABD, şu ana kadar bu turnuvanın en büyük favorisi olduğunu kanıtladı. Her maç yükselen bir grafikleri var. İspanya ise kaliteli kadrosuna rağmen çok ikna edici performanslar ortaya koyamadı. Amerika’nın kesin favori olduğu bir maç.



TSİ 22’de ise İsveç- Kanada maçını izleyeceğiz. İki tecrübeli ekibin güçleri oldukça denk gözüküyor. İsveç, yakın geçmişe göre biraz daha ofansif, Kanada ise biraz daha defansif oynuyor. Az gollü bir maç olma ihtimali, uzatmalara gitme ihtimali kadar yüksek bir maç.





Neye dikkat etmeli?





ABD-İspanya maçının galibi, çeyrek finalde ev sahibi Fransa’nın rakibi olacak. İsveç-Kanada galibi ise Almanya’nın karşısına çıkacak. Bugün, turnuvanın en sıkı çeyrek final eşleşmeleri belirlenmiş olacak.





Ne umuyoruz?





ABD’nin iyi futboluna devam etmesini, İspanya’nın sıkıcı futboldan biraz uzaklaşmasını umuyoruz. İsveç-Kanada maçında ise ilk yarıda gol perdesi açılırsa, beklenenden zevkli bir maç olabilir.





Günün lüzumsuz bilgisi





Bugünkü İspanya-ABD maçında oynayacak Irene Paredes, Jennifer Hermoso (İspanya), Tobin Heath ve Lindsey Horan (ABD) Fransa’da farklı dönemlerde Paris St.Germain forması giydiler.