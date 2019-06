Kadınlar Dünya Kupası raporu: On birinci gün

Çıkan kısmın özeti





Kupada ikinci tura çıkan takımları belirlemeye devam ediyoruz. Dün, günün ilk maçında İsveç, ABD’den 13 gol yiyen Tayland karşısında rahattı. Asya temsilcisi, ABD maçının şokunun ardından daha derli toplu gözükürken, yine de kalesinde beş gol görmekten kurtulamadı. İsveç’in golleri beş farklı oyuncudan gelirken, 90+1’de Sung-Ngoen’le gelen Tayland golü, tüm tribünlerden alkış aldı. İsveç, böylelikle adını ikinci tura yazdırmış oldu.



Günün ikinci maçında ise favorilerden ABD, ilk maçında İsveç’e zor anlar yaşatan Şili’yle oynadı. Amerika, özellikle tecrübeli kaptanı Carli Lloyd’un performansıyla galibiyete gitmekte zorlanmazken, 3-0’lık sonuca rağmen Şili kalecisi Endler, müthiş bir maç çıkardı ve Arjantinli Vanina Correa’dan sonra maçın oyuncusu ödülünü alan ikinci kaleci oldu. Böylelikle iki gün üst üste, iki Güney Amerikalı kaleci, takımlarının yenildiği bir maçta bu ödüle layık görüldü. Diğer taraftan, ABD, güzel oyunuyla kupanın en önemli favorilerinden biri olduğunu kanıtladı.



Kupada dünkü maçlarla beraber ikinci karşılaşmalar tamamlandı. E ve F gruplarında sıfır puanlı iki takım bulunduğu için dört puana ulaşan tüm takımlar en azından en iyi üçüncüler arasından ikinci turu garantiledi. Böylelikle; altı puanlı Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Kanada, ABD ve İsveç’in yanı sıra dört puanlı Japonya da tur atlamış oldu.





Günün menüsü





Artık turnuvada dananın kuyruğunun kopacağı bölüme geldik. Bugünden itibaren iki seansta dört maç oynanacak ve gruplar son şeklini alacak. En iyi dört üçüncü de ikinci tur vizesi alacağı için her maç herkesi ilgilendiriyor. Bugün ilk seansta, TSİ 19’da, Çin - İspanya ve Güney Afrika - Almanya maçları var. Bu grupta Almanya, daha evvel turu garantilemişti. Ancak bu grubun ikincisinin yüksek ihtimalle Amerika’yla eşleşecek olması, Almanya için bu maçı önemli kılıyor. Almanlara birincilik için beraberlik dahi yeterken, Çin ve İspanya onların hatasını bekleyecek. İki takımın da üç puanı ve nispeten iyi bir averajının olması, bu gruptan üç takım çıkma ihtimalini güçlendiriyor. Hatta Çin - İspanya maçındaki bir beraberliğin iki takımı da çıkarmasının garanti olması, iki tarafı da risk almamaya itebilir. Aynı şekilde, Amerika’yla eşleşme durumu nedeniyle üçüncülüğün ikincilikten daha kârlı olması da mümkün. Bu beraberlik senaryosunu bozabilecek şey ise, puanların paylaşılması durumunda averajla ikincilikte kalacak İspanya’nın, ABD’yle eşleşmemek için galibiyet arama ihtimali.



İkinci seansta, TSİ 22’de Güney Kore - Norveç ve Fransa - Nijerya maçlarını izleyeceğiz. Bu grupta, Fransa altı puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Ev sahibinin averajının +5 olması, yenilgi hâlinde bile grup birinciliği ihtimalini canlı tutuyor. Nijerya ise en azından beraberliğe tutunup en iyi üçüncüler arasına girmeyi hedefleyecek. Takımların şimdiye kadarki grafiği ve Fransa’nın seyirci desteği itibarıyla işleri kolay değil. Diğer maçta Norveç’in grup birinciliği için Kore’yi farklı yenip, Fransa’nın kaybetmesini beklemesi lazım. Beraberlik de Norveç’i gruptan çıkaracaktır. Kore ise matematiksel olarak elenmedi, ancak -6 averajla güne başladıkları için Norveç karşısında tarihi bir galibiyet almaları gerekiyor. O zaman bile gruptan çıkmaları garanti değil.





Neye dikkat etmeli?





Artık bundan sonra puan - averaj hesaplarına ve ikinci tur eşleşmelerine dikkat edeceğiz tabii ki. E ve F gruplarında sıfır puanlı iki takım olması, dört puanlı grup üçüncülerinin otomatik olarak ikinci tur görmesini beraberinde getiriyor. Bu da demek oluyor ki; Norveç, Nijerya, İspanya ve Çin’e bugün bir puan yetiyor. Ancak, hesapta ikinci tur eşleşmeleri de var. Fransa - Norveç - Nijerya - Güney Kore grubunun birincisi grup üçüncülerinden biriyle eşleşirken, ikincisi C Grubu’nun ikincisiyle eşleşecek. Bu gruptan üçüncü bir takım çıkarsa, ya B ya C Grubu birincisiyle eşleşecek. Kupanın başında, bu gruptaki takımların kupaya zor bir kurayla başladığını, ama ikinci turda işlerinin daha kolay olacağını söylemiştik. Fransa ve grup arkadaşlarının, ABD, İngiltere ya da Hollanda gibi takımlarla eşleşme ihtimali şu an yok.



B Grubu’nda ise işler karışık. Kağıt üstünde Çin - İspanya beraberliği Güney Afrika hariç herkesi memnun ediyor. Ama gerçekte işler pek öyle değil. Amerika’nın kupaya inanılmaz bir formla girmesi, bu grupta ikinciliği ateşten gömlek hâline getirdi. Almanya bugün mutlaka puan alıp grup üçüncülerinden biriyle eşleşmek isteyecek. Kendi kaderlerini kendileri belirleyebilecek durumdalar. İspanya, az farklı yenilgiyle üçüncülüğe düşüp Amerika’dan kurtulabilir, ama averajı düşük olduğu için üç puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girememe ihtimali var. Galibiyet ve beraberlik ise yüksek ihtimalle ABD ile eşleşmeleri demek. Tabii İspanya’yı ehven-i şer’e razı edebilecek bir diğer sonuç, İsveç’in Amerika’yı yenerek F Grubu liderliğine yükselmesi olur. Çin ise beraberlik hâlinde C ya D grubunun birincisiyle oynayacak. Bu da İtalya, İngiltere, Japonya ve düşük bir ihtimalle Brezilya’yı Çin’in muhtemel rakibi yapıyor.





Ne umuyoruz?





Çin ve İspanya’nın beraberliğe razı olmamasını umuyoruz. 1982 Erkekler Dünya Kupası’ndaki Avusturya - Almanya maçına benzer bir maç bu kupaya hiç yakışmaz.





Günün lüzumsuz bilgisi





İtalya dışında şu ana kadar ikinci tur vizesi alan tüm takımlar, dört yıl önce de gruptan çıkmıştı. İtalya, 1999’dan beri ilk kez kupaya kalifiye oldu. Bir önceki kupada ikinci tur gören Güney Kore ise bugün bir mucize olmazsa kupaya veda edecek.