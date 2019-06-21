Kadınlar Dünya Kupası raporu: On dördüncü gün

Çıkan kısmın özeti





Kupada dün son derece dramatik ve tartışmalı bir gün yaşandı. D Grubu’nda birinciyi belirleyecek mücadelede İngiltere, Japonya’yı Ellen White’ın iki klas golüyle 2-0 mağlup ederken, bu kupayı sonuna kadar götürebilecek takımlardan biri olduğunu gösterdi. Böylelikle İngiltere birinci olarak B, E ve F gruplarından birinin üçüncüsüyle eşleşti (çok büyük ihtimalle Çin).



Diğer maç ise kupa tarihine geçti. Kupaya ilk kez katılan İskoçya, Arjantin karşısında Little, Beattie ve Cuthbert’in golleriyle 70. dakikaya 3-0 önde girdi. Üç puan ve +1 averaja ulaşan İskoçlar, bu skorla en iyi üçüncüler arasına dâhil oluyor gibiydi. Ancak kupanın en dirençli ekiplerinden Arjantin, bu dakikadan sonra art arda goller bulmaya başladı. Son dakikalara 3-2 girilirken, Arjantin penaltı kazandı. Kazanılan vuruşu, İskoçya kalecisi Alexander kurtardı. Ancak devreye kupanın “kötü kahraman”ı VAR girdi ve kalecinin çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. Bonsegundo, ikinci penaltıyı gole çevirince, İskoçya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi. 3-3 ile grup üçüncülüğüne yükselen Arjantin’in tur şansı oldukça düşük. Eğer Kamerun-Yeni Zelanda ve Tayland-Şili maçlarının ikisi de berabere biterse Arjantin tur atlayacak. Ancak, Tayland’ın mütevazılığı düşünüldüğünde bu ihtimal pek akla yatkın gözükmüyor.



İskoçya’nın yaşadığı dram, ülkeyi ayağa kaldırdı kuşkusuz. Penaltı atışlarında VAR’ın kullanım şekli, kupaya gölge düşürmeyi sürdürüyor. Ancak, dünkü karardan memnun olanlar da var. Çin takımı, Arjantin’in golüyle en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantilerken, Nijerya’nın da şansı artarak devam etti.





Günün menüsü





Kupada bugün oynanacak dört karşılaşmayla grup maçları tamamlanıyor. TSİ 19.00'daki ilk seansta E Grubu mücadeleleri var. Bu gruptan çıkmayı daha evvel garantileyen iki takım Kanada ile Hollanda grup birinciliği mücadelesi verecek. Bu grubun birincisi Japonya’yla oynarken, ikincisi İsveç ya da ABD ile eşleşecek. Bu maçla aynı anda, puansız Kamerun ve Yeni Zelanda mücadelesi oynanacak. Güne sıfır puan ve -3 averajla başlayan iki takım, en iyi üçüncüler arasına girmek için galibiyet kovalayacak.



TSİ 22.00’deki ikinci seansta ise F Grubu maçları oynanacak. Grup birinciliği maçında, şu ana kadar kupanın en büyük favorisi olarak gözüken ABD, kendisine her daim ters gelen ve en son olimpiyat madalyasına mal olan İsveç’le oynayacak. İsveç’in birinciliği alması için mutlaka galip gelmesi gerekiyor. Gruptaki diğer maçta ise Şili, kupanın en mütevazı ekibi Tayland’la oynayacak. Şili’nin farklı galibiyeti, en iyi üçüncüler arasına girmesini sağlayabilir. Tayland’ın matematiksel olarak gruptan çıkma şansı var, ancak çift haneli bir galibiyet olmadan, bu mümkün değil.





Neye dikkat etmeli?





Kupada grupların son günü, eşleşmelere ve en iyi grup üçüncülerine dikkat edeceğiz. Bugünün sonuçlarını bekleyen, yalnızca bugün oynayan sekiz takım değil. İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya’nın da rakipleri bugün belli olacak.



İhtimaller, sonunda Yiğit Özgür karikatüründeki gibi “Allah kahretsin böyle futbolu” dedirtecek kadar karmaşık, ama biraz açıklamaya çalışalım.



En iyi grup üçüncülerinin kiminle eşleşeceği, üçüncülerin hangi gruplardan geleceğine bağlı.



Arjantin en iyi üçüncüler arasına girerse, kesin olarak Almanya’yla eşleşecek. Bu durumda Brezilya Fransa’nın, Nijerya da İtalya’nın rakibi olacak. Çin ise İngiltere’yle eşleşecek.



Brezilya-Çin-Nijerya ve Kamerun çıkarsa, Fransa-Brezilya, Almanya-Nijerya, İtalya-Çin, İngiltere-Kamerun eşleşecek.



Brezilya-Çin-Nijerya ve Şili çıkarsa; Şili İngiltere’yle eşleşirken, bir üstteki diğer eşleşmeler değişmeyecek.



Brezilya-Çin-Kamerun ve Şili çıkarsa; Fransa-Kamerun, Almanya-Brezilya, İtalya-Çin ve İngiltere-Şili eşleşmeleri yaşanacak.



Bunlar dışında çeyrek final eşleşmeleri açısından da bugün önemli. Amerika-İsveç maçının sonucu, Fransa’nın çeyrek finaldeki muhtemel rakibini de belirliyor. Eğer İsveç kazanamazsa, çeyrek finalde Fransa-ABD erken finali yaşanabilir.





Ne umuyoruz?





İhtimallerin sürekli değiştiği, heyecanlı bir gün umuyoruz. Bir de ne olur VAR gölge etmesin artık...





Günün lüzumsuz bilgisi





24 takımlı ve en iyi grup üçüncülü sistem, erkeklerde 1986 ile 1994 arasında üç kupada uygulandı. Bu üç kupanın ikisinde Arjantin, en iyi üçüncüler arasından tur atlarken, 1990’da finale kadar ilerledi. Arjantin, bugünün sonunda en iyi üçüncüler arasına girerse bunu erkeklerde ve kadınlarda başaran ilk takım olacak.