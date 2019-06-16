Kadınlar Dünya Kupası raporu: Onuncu gün

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Kupada ikinci tura yükselen takımlar belirlenmeye devam ediyor. Dün, Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun’u 3-1 yenerek bu takımlar arasına katıldı. Kanada’yı 1-0’da tutan Kamerun, bir diğer güçlü rakibi karşısında da uzun süre dirençli mücadele etti. İlk yarının bitimine çok az kala Miedema’nın golüyle yenik duruma düşen Yenilmez Aslanlar, daha devre bitmeden bu gole Onguéné ile karşılık vermeyi başardı. Ancak, Hollanda ikinci yarıya golle girdi. Defans oyuncusu Bloodworth’le öne geçen Hollanda, Kamerun’un risk aldığı son dakikalarda Miedema ile bir kontratak golü buldu ve turu geçti. Maçın Fransa’nın kuzey sınırına çok yakın olan Valenciennes’de oynanması, yirmi bin Hollandalı seyircinin bu maça iştirakine yardımcı oldu. Hollandalılar maçtan önce kent sokaklarında yaptıkları yürüyüşle ilgi topladılar.



Kanada da dün tur atlayan takımlar arasına katıldı. Turnuvanın en defansif takımlarından Yeni Zelanda karşısında beklenildiği gibi zorlanan Kuzey Amerika temsilcisi, ikinci yarıda Fleming ve Prince ile sonuca gitti. Kanada, şu ana kadar zor gol bulan bir takım görüntüsü çizse de, hep kapanan rakipler karşısında oynadı. Hollanda karşısında ne yapacakları merak konusu.



Böylelikle E Grubu’nda ikinci maçlar tamamlanırken, bu grupta ilk ikiye giren takımlar Hollanda ve Kanada olarak netleşti. Bu iki takım son maçlarda grup birinciliği kovalayacak. Yeni Zelanda ve Kamerun ise en iyi üçüncüler arasına girebilmek için son maçta birbirleri karşısında farklı galibiyet kovalamak zorunda. İki takımın da sıfır puan ve -3 averajda olduğunu düşünürsek, işleri bir hayli zor. Bu grubun birincisi İngiltere ve Japonya’nın bulunduğu D Grubu’nun ikincisiyle eşleşirken, ikincisi de ABD ve İsveç’in olduğu F Grubu’nun ikincisiyle oynayacak.





Günün menüsü





Bugün kupada yine iki maç var. TSİ 16’da İsveç, kupanın zayıf ekibi Tayland’la karşılaşacak. ABD’den 13 gol yiyerek tarihe geçen Tayland, bu kez başka bir dev ekibe karşı. İşleri zor. İsveç, ilk maçta Şili karşısında galibiyeti son dakikada bulmuştu. Bugün, daha rahat olmayı umuyorlar. Bir galibiyet, İsveç’e de turu getirecek.



Günün ikinci maçı ise TSİ 19’da ABD ile Şili arasında. Şili, tecrübesiz bir takım olmasına rağmen İsveç karşısında iyi direndi. Özellikle Şili kalecisi Endler, bu karşılaşmada övgü toplamıştı. Bugün ABD karşısında da sürpriz arayacaklar. Amerikalılar ise 13 gollü Tayland galibiyeti sonrası şampiyonluk havasına girdi. İlk maçın ölçü olduğunu söylemek çok zor. Bugün daha zor bir rakip bulacaklar karşılarında. Galibiyet, ABD için de ikinci tur demek.





Neye dikkat etmeli?





Artık tur geçen takımlar belli oluyor. Yavaş yavaş favorilere alıcı gözle bakmakta fayda var. Amerika’nın Şili karşısındaki performansı, onlar hakkında bir fikir verebilir. İsveç ise bugün zor gol bulan takım imajını yıkmaya çalışacak. Sürpriz çıkması çok kolay bir gün değil, ama Şili erken gol yemediği takdirde ABD’yi sıkıntıya sokabilir.





Ne umuyoruz?





Tayland’ın ABD karşısındaki kadar kötü yenilmemesini umuyoruz. Ülkede yeni yeni yeşeren kadın futbolunun umutlarının fazla kırılmaması için bu önemli. Bu kupa, şu ana kadar Avrupa ve Kuzey Amerika takımlarının hakimiyetinde geçiyor. Bu da aslında kadın futbolunun şu ana kadar ne derece eşitsiz dağıldığının bir göstergesi. Bu eşitsiz dağılımda, kadınlara sağlanan ya da sağlanmayan fırsat eşitliği, toplumlarda kadının yeri, federasyonların ve kulüplerin konuya yaklaşımı gibi bir dizi saha dışı faktör var. Toplumsal eşitsizliklerden bahsetmeden kadın futbolunu ve güç dengelerini anlamak zaten mümkün değil.





Günün lüzumsuz bilgisi





Kupaya dünyanın bir ucundan katılan Avustralya, Fransa içinde de turnuvanın en çok yol yapan takımı. İlk maçını en kuzeydeki Valenciennes’de oynayan Matildalar, ikinci maç için güneydeki Montpellier’ye indiler. Üçüncü maçları ise doğudaki Grenoble’da.