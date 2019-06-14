Kadınlar Dünya Kupası raporu: Sekizinci gün

Çıkan kısmın özeti





Turnuvada yavaş yavaş ikinci tura çıkan ilk takımlar belli olmaya başladı. Dünün ilk maçı, müthiş bir heyecana sahne oldu. İlk karşılaşmasını İtalya’ya sürpriz bir şekilde kaybeden Avustralya, Jamaika’yı rahat yenen Brezilya’yla oynadı. Avustralyalılar ilk yarıda 2-0 geriye düşerek, kupadan elenmenin eşiğine geldiler. Ancak, ikinci yarıda dengeler tamamen değişti ve Avustralya ilk yirmi dakika içinde durumu 3-2’ye getirmeyi başardı. Brezilya’nın hocası Vadao, takımın tecrübelileri Marta, Formiga ve ilk yarıdaki gollerden birini atan Cristiane’yi bu dakikalarda oyundan alarak bir hayli soru işareti yarattı. Bu galibiyet Avustralya’yı kupada tutarken, yenilgi Brezilya için dünyanın sonu değil. Görüntü itibarıyla; bu grup, üç takımın bir üst tura çıkabileceği bir grup. Ancak, grup ikincisi olmak Fransa ile eşleşmek anlamına gelecek. Grup üçüncüsü ise ABD’nin de dâhil olduğu grup birincilerinden biriyle eşleşebilir. Dolayısıyla bu grubu birinci bitirmek önemli.



Günün diğer maçında, Almanya ve İspanya’nın bulunduğu B Grubu’nda Çin ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. İlk maçını kaybeden bu iki ekibin mücadelesi çok tat vermezken, Li Ying’in tek golü Çin’e değerli bir üç puan getirdi. Bu skor, bu grupta Almanya ile A Grubu’nda Fransa’nın ikinci turu garantilemelerine yol açtı. Çin de en azından en iyi üçüncüler arasından yoluna devam etmek için epeyce avantaj yakaladı. Son maçta, az farklı bir İspanya yenilgisi dahi Asya temsilcisini, 2015’ten sonra bir kez daha ikinci tura çıkartabilir.





Günün menüsü





Bugün, tekrar üç maçlı günlere geri dönüyoruz. Günün ilk maçı, TSİ 16.00’da Japonya ile İskoçya arasında. İlk maçında tecrübesiz Arjantin’le berabere kalan Japonya, iyi görüntü çizmemişti. Güçlü İngiltere’ye 2-1 kaybeden İskoçya ise, özellikle ikinci yarıda rakibini epeyce zorladı. İki tarafa da dönebilecek, ama ilk maç görüntüleri itibarıyla sanki İskoçya’nın biraz daha şanslı olduğu bir karşılaşma.



TSİ 19.00’da, Jamaika ile İtalya karşı karşıya. Jamaika, aldığı farklı Brezilya yenilgisine rağmen, hızlı futbolu ve yıldızı Bunny Shaw ile dikkat çekmişti. İtalya ise sürpriz bir Avustralya galibiyetiyle, grupta ciddi bir avantaj yakaladı. İtalyanlarda özellikle Barbara Bonansea, bir anda turnuvanın yıldız adayları arasına girdi. Jamaika’nın dinamizmine rağmen, iki takım arasında epeyce bir güç farkı var gibi.



TSİ 22.00’de ise, İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Falkland/Malvinas Savaşı ve 1982 Erkekler Dünya Kupası’ndan beri ne zaman bu iki ekip karşı karşıya gelse, özellikle taraftarlar arasında kavga çıkar, maçlar da gergin geçer. Seyirci profillerinin bu kupada oldukça farklı olmasından dolayı, tribünlerde gerginlik beklemiyoruz. Ancak, saha içinde skora da bağlı olarak gergin bir maç olabilir. Arjantin, beklentilerin ötesine geçerek Japonya’dan puan aldı. İngiltere karşısında da 0-0’a oynayacaklarını tahmin etmek güç değil. İngiltere, erken gol bulmaya çalışarak bu ihtimali ortadan kaldırmaya, Arjantin’i gol aramak zorunda bırakmaya çalışacak. Güç dengeleri bakımından İngiltere açık ara önde de olsa, ilginç bir mücadeleye dönüşme ihtimali olan bir maç.





Neye dikkat etmeli?





Bugün, eski şampiyon ve son finalistlerden Japonya’nın bu turnuvadaki durumunu anlamak için bir şansımız olacak. İskoçya’nın devam edip edemeyeceğini, Arjantin’in sürprizinin bir kerelik olup olmadığını göreceğiz. Gözlerimiz İtalya’da Bonansea, Arjantin’de Banini, İskoçya’da Emslie ve İngiltere’de Parris’te olacak.





Ne umuyoruz?





Dün Avustralya-Brezilya maçındaki gibi bol gol, sürprizli bir maç hikâyesi ve ilk maçta sürpriz yapan takımların bugün devamını getirmesini umuyoruz.





Günün lüzumsuz bilgisi





Bugün Jamaika-İtalya maçının oynanacağı Reims şehri, Fransa’da kadın futbolu için büyük bir öneme sahip. 1917’den itibaren ülkede yasaklanan kadın futbolu, 1968 yılında şehirden bir gazetecinin Stade de Reims kulübünün kuruluş yıldönümü kutlamaları için bir kadınlar maçı organize etmesiyle yeniden canlanmıştı.