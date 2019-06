Kadınlar Dünya Kupası raporu: Üçüncü gün

Çıkan kısmın özeti





Dün kupada üç maç vardı. İlk maçta favorilerden Almanya, Çin’i 1-0 yenerken pek iyi sinyaller vermedi. Bir jenerasyon değişimi yaşayan takımın defansı ilk yarıda Çin’e önemli kontrataklar verdi, ancak Asya ekibi bunlardan yararlanamadı. Çin, ne istediğini ve nasıl oynayacağını bilen disiplinli bir takım görüntüsü verdi, ama son vuruşlarda gerçekten çok eksikler. Bu durum dün kazanabilecekleri maçı kaybetmelerine neden oldu. Almanya adına sürpriz kurtarıcı 19 yaşındaki Giulia Gwinn oldu. Daha evvel U17 ve U20 kategorilerinde de takımın en genci olarak önemli işler yapan bu oyuncu, ceza sahası dışından nefis bir golle Almanlara galibiyeti getirdi. Bu üç puana rağmen Almanya için çok kolay bir kupa olacağını söylemek çok kolay değil.



İlk maçında bekleneni veremeden kazanan bir diğer iddialı takım İspanya oldu. İlk kez kupaya katılan Güney Afrika karşısında İspanyollar özellikle ilk yarıda oyun kuramadılar. Hızlı kanat oyuncularıyla kontraya çıkan Afrikalılar, insana Roger Milla’yı hatırlatan hızlı Thembi Kgatlana’yla golü de buldu. İspanya, ikinci yarıda iki penaltı ve bir kırmızı kart olmasaydı, bu maçtan puan çıkaramayabilirdi. Özellikle VAR’dan çıkan tartışmalı ikinci penaltı ve kırmızı karttan sonra gardı dü?en Güney Afrika, üçüncü golü de defans hatasıyla yedi. 3-1’lik galibiyet aldatıcı olmamalı, İspanya gerçekten kötü sinyaller veriyor. Güney Afrika ise moralini bozmadan devam ederse sürpriz yapabilir, ancak çok tecrübesizler.



Çekişmeli geçmesi beklenen son maçta ise Norveç, Nijerya’yı 3-0 yendi. Nijerya, aslında maçın genelinde bu skoru hak edecek bir görüntü çizmedi, ancak çok basit goller yediler. İlk yarıda gelen bu gollerle moralleri bozuldu ve maça geri dönemediler. Norveç, Ada Hegerberg’in yokluğunu şimdilik aramadı ama bu zor grupta işleri her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Özellikle Reiten ve Graham Hansen kupaya çok formda girdi. Çarşamba günü Fransa karşısında bu formu sürdürmeleri gerekecek.





Günün menüsü





Bugün kupada yine üç maç var. TSİ 14’te, kupanın sürpriz adaylarından Avustralya, İtalya’yla karşılaşacak. İtalya, yirmi yıl sonra Dünya Kupası’na kalmayı başardı. Ülkede başta Juventus olmak üzere büyük kulüplerin yatırım yapmaya başlaması, kadın futbolunda bir sıçrama yarattı. Ancak henüz diğer Avrupa takımlarının seviyesinde değiller. Avustralya ise süper yıldızı Sam Kerr ile beraber her geçen gün aşama kaydediyor. Buraya en az yarı final hedefiyle geldiler. Maçın kesin favorisi Avustralya demek yanlış olmaz.



Günün ikinci maçı TSİ 16.30’da Brezilya ile Jamaika arasında. Brezilya, kadın futboluna yatırım yapmamasının ceremesini dünya sıralamasında sürekli geri düşerek çekiyor. Buraya da yaşlı bir ekiple geldiler. Efsane oyuncuları Marta’nyn sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynamayacak olması da Brezilya için ciddi bir dezavantaj. Jamaika ise Bob Marley’in kızı Cedelia’nın ciddi desteğiyle yok olmaktan kurtulup Meksika’nın önünde sürpriz bir Dünya Kupası kalifikasyonu yaşadı. Buraya kadar zaten inanılmaz bir başarı kaydettiler. Bugün sürpriz yapma ihtimalleri yok değil, ama yapamazlarsa da "Reggae Girlz" için dünyanın sonu olmaz.



Bugünün en önemli maçu ise TSİ 19’da İngiltere ile İskoçya arasında. İngiltere, hem milli takım, hem kulüp seviyesinde kaydetti?i aşamalarla artık kendini tamamen favoriler arasında kabul ettirdi. Mark Sampson ile yaşanan ırkçılık skandalının ardından göreve gelen Phil Neville de umulmadık ölçüde çabuk adapte oldu. İngiliz takımının ardında ciddi bir kamuoyu ve medya desteği var. İskoçya da Ada’daki bu ilgiden nasibini aldı ve İskoçya Futbol Federasyonu'nun desteğiyle ilk Dünya Kupası katılımını yakaladılar. İskoçya için normal koşullarda zor bir karşılaşma, ancak maçın Britanya derbisi olması işin şeklini değiştiriyor. Favori İngiltere olmakla beraber, sürprize açık bir maç.





Neye dikkat edelim?





Avustralya’da Sam Kerr’i izlemeyi sakın ihmal etmeyin, bu kuşağın en özel oyuncularından biri. Jamaika’da Khadija Shaw, ABD’de adından çok söz ettirdi. Bugün sakatlığının etkilerini yaşamazsa bir sürprize önderlik edebilir. İngiltere-İskoçya maçı genel olarak kaçırılmaması gereken bir maç. “Kime dikkat edelim?” derseniz İngiltere’de Fran Kirby, İskoçya’da ise Erin Cuthbert, yeni jenerasyonun en büyük yıldız adayları arasında.





Ne umuyoruz?





İlk iki gündeki gibi bol gol umuyoruz (şu an gol ortalaması maç başına 3.0). İtalya’nın Avustralya karşısında direnmesini, Jamaika’nın Brezilya karşısında tipik bir Dünya Kupası sürprizini zorlamasını, İngiltere - İskoçya maçının adını hak etmesini umuyoruz.





Günün lüzumsuz bilgisi





İngiltere ile İskoçya arasında bilinen ilk kadın futbol milli maçı 1881’de oynandı. İskoçya bu maçı 3-0 kazanırken, The Glasgow Herald gazetesi maçtaki oyundan çok futbolcuların kıyafetleriyle ilgilenen bir yazı yayınlamıştı.

Kaynak: EuroSport.com