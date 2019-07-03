Kadınlar Dünya Kupası raporu: Yarı finaller başlıyor

Çıkan kısmın özeti





Kupada artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bugün bitecek iki günlük ara öncesi yarı final eşleşmeleri belli olmuştu. ABD ve İngiltere’nin ardından, İtalya’yı 2-0 yenen Hollanda ve Almanya’yı 2-1 mağlup eden İsveç yarı finalist oldular. Hollanda, kupanın sürpriz takımı İtalya’yı yenerken üstündü ama yine şampiyonluk adayı görüntüsü çizmedi. Yarı finaldeki takımlar arasında hem tecrübe hem performans anlamında en gerideler, ancak yine de sürpriz yapabilecek kapasiteleri var. İsveç ise bu kupada beklenenin üzerine çıktı ve 2016 Rio Olimpiyatları finalinin rövanşını alarak Almanya’yı eledi. Hollanda ve İsveç, yarı finalde birbirleriyle eşleştiler.





Günün menüsü





Bugün TSİ 22.00’de yine "erken final" niteliğinde bir maç var; ABD-İngiltere. Amerika Birleşik Devletleri, 13-0’lık Tayland galibiyetiyle başladığı kupada şu ana kadar bir numaralı favori unvanını fazlasıyla hak ediyor. En son ev sahibi Fransa’yı da eleyerek iyice şampiyonluk havasına girdiler. Bunun yanı sıra Megan Rapinoe’nun da gerçek bir takım lideri ve kupanın kahramanı rolüne soyunması, yeni bir ABD şampiyonluğunun hikâyesini yazmaya başladı gibi. Kupanın en istikrarlı takımlarından biri olan İngiltere, bu hikâyeye taş koymaya çalışacak. İngiliz takımı, ABD kadar havalı ve çarpıcı bir ekip değil, ama gerçekten büyük gelişme kaydetti. Lucy Bronze, Rapinoe’nun ardından bu kupanın ikinci süper yıldızı sayılabilir. Ellen White, ne kadar güvenilir bir golcü olduğunu bir kez daha kanıtladı. ABD’ye sürpriz yapma ihtimalleri yok değil, ama erken gol yememeleri çok önemli. ABD, bu kupadaki çoğu maçta rakiplerini erken golle maçtan düşürdü. İngiltere, ilk yarım saati çökmeden atlatırsa her şey olabilir.





Neye dikkat etmeli?





Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Lyon, Avrupa’da kadın futbolunun mabedi. İki tarafta da Lyon formasıyla büyük başarılar yaşamış oyuncular var. İngiltere’de Lucy Bronze hâlâ bu kulübün oyuncusu, ABD’de ise Megan Rapinoe, Alex Morgan ve Morgan Brian eski Lyonlular.





Ne umuyoruz?





Kupanın şu ana kadarki en iyi iki takımından epik bir maç bekliyoruz kuşkusuz.





Günün lüzumsuz bilgisi





ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Megan Rapinoe’nun "**** Beyaz Saray’a gitmeyeceğim." açıklamasına kendisinin klasiği hâline gelen bir Twitter öfke nöbetiyle karşılık vermişti. Yazdığı tweet'te Rapinoe’nun kullanıcı adını yanlış yazan Trump, mesajda yanlışlıkla bahsettiği Megan Rapino isimli kullanıcıdan da azar işitmişti.